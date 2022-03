Ten samochód dostał więcej aktualizacji Androida niż większość smartfonów

Niektórzy obawiali się, że w przypadku Android Automotive będziemy mieli powtórkę ze smartfonów, czyli wątpliwe podejście do zapewnienia długiego wsparcia. Elektryczny Polestar 2 zdaje się rozwiewać te obawy.

Kolejna aktualizacja Androida w samochodzie

Android Automotive to wciąż świeży system operacyjny rozwijany przez Google. Mamy do czynienia z Androidem, ale skrojonym dla kierowców i do stosowania w samochodach. Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Android Auto jest to pełnoprawny system infotainment, który jak najbardziej stanowi konkurencję dla Audi MMI czy BMW iDirve.

Podczas premiery pierwszego elektryka z Android Automotive, czyli modelu Polestar 2, mogliśmy usłyszeć, że wśród dostępnych funkcji znajdują się aktualizacje OTA. Na szczęście, to rozwiązanie faktycznie się przydaje, bowiem producent chętnie wydaje nowe wersje oprogramowania.

Miejmy nadzieję, że podobny kierunek obiorą również inne firmy motoryzacyjne, które już zadeklarowały przejście na platformę Google – m.in. Ford czy Honda.

Wypada tutaj jeszcze wspomnieć, że Polestar 2 pod względem wsparcia wypada lepiej niż wiele smartfonów z Androidem, szczególnie modele ze średniej i niskiej półki cenowej. Elektryk zadebiutował bowiem z Android Automotive 9, później dostał 10. wersję systemu, a teraz wdrażana jest kolejna duża aktualizacja.

Co nowego wprowadza aktualizacja systemu infotainment?

Android Automotive 11 oznaczony jest jako aktualizacja P2.0 i przeznaczony jest dla Polestara 2 z rocznika modelowego 2021 i 2022. Nie mamy do czynienia ze znaczącymi nowościami, ale w dzienniku zmian nie zabrakło kilku punktów wartych odnotowania.

Producent informuje, że oprogramowanie P2.0 przynosi nowe kategorie aplikacji, a także przygotowuje system do przyszłej funkcjonalności, co oznacza, że powinien być on dalej rozwijany w tym modelu elektryka. Ponadto skupiono się na ulepszeniu niektórych funkcji i licznych usprawnieniach: poprawa stabilności łączności, poprawa działania radia, zwiększenie stabilności działania GPS-u, a także wprowadzono kilka poprawek do aplikacji Polestar.

Oczywiście Polestar 2 i Android Automotive nie są wyjątkiem w obecnej branży motoryzacyjnej. System aktualizacji OTA, a także politykę ciągłego rozwoju już sprzedanych samochodów, stosuje również Tesla, BMW czy Mercedes.