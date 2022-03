Toyota chwali się dużą sprzedażą hybryd w Polsce

Ciągle słyszymy o elektrycznej rewolucji w motoryzacji, która właśnie ma miejsce. Warto jednak zauważyć, że Toyota już od wielu lat wprowadza zelektryfikowane napędy do swoich samochodów. Co prawda, w przypadku pełnych elektryków Japończycy dopiero raczkują, ale w świecie hybryd mogą pochwalić się dużym doświadczeniem i świetną sprzedażą.

Ponad 20 milionów zelektryfikowanych samochodów

Pierwsza Toyota Prius zadebiutowała w salonach w 1997 roku. Tak, już 25 lat temu Japończycy oferowali samochód, w którym zastosowano silnik spalinowy i silnik elektryczny. Klienci otrzymywali wówczas do dyspozycji jednostkę o pojemności 1.5 l, która dysponowała mocą 58 KM. Do tego dochodził silnik elektryczny o mocy 40 KM.

Co prawda, pierwsza wersja Priusa nie zachwycała designem, ale to właśnie ona zapowiadała ścieżkę, którą zamierza podążyć koncern z kraju Kwitnącej Wiśni. W ciągu tych 25 lat zmienia się sporo w motoryzacji, ale Toyota nie porzuciła hybrydowych napędów. Co więcej, uczyniła z nich jeden ze znaków rozpoznawalnych marki, znacząco rozbudowując ofertę napędów łączych silniki spalinowe z elektrycznymi.

Rozwój technologii nastawionej m.in. na niskiej zużycie paliwa jak najbardziej przyniósł oczekiwane rezultaty. Producent właśnie pochwalił się, że do lutego 2022 roku sprzedał dokładnie 20032588 samochodów ze zelektryfikowanym napędem. Możemy więc mówić o ogromnym sukcesie.

Warto mieć na uwadze, że zainteresowanie zelektryfikowanymi Toyotami ciągle przyspiesza, co nie powinno dziwić patrząc na zmiany na całym rynku motoryzacyjnym. Według danych Japończyków, ostatnie 5 milionów zelektryfikowanych aut trafiło do klientów w ciągu niecałych 2 lat.

Dobry wyniki w Europie i Polsce

Producent ma powody do świętowania również w przypadku Starego Kontynentu. Dowiedzieliśmy się, że do tej pory udało się sprzedać 4 miliony zelektryfikowanych samochodów w Europie.

Należy jeszcze dodać, że w 2021 roku sprzedaż samych tylko hybryd na europejskich rynkach wyniosła ponad 620 tysięcy aut, czyli o 19% więcej niż rok wcześniej. Hybrydy odpowiadały za 58% całkowitej sprzedaży firmy, a w Europie Zachodniej i Środkowej za 70% sprzedaży.

Całkiem nieźle wypada także Polska. Toyota poinformowała, że w ubiegłym roku ustanowiony został nowy rekord, z wynikiem ponad 46 tysięcy aut hybrydowym, co oznacza wzrost o 52% rok do roku. Natomiast łączna sprzedaż to imponujące 160 tysięcy zelektryfikowanych samochodów.

Hybrydy jak najbardziej przyczyniły się do dużego sukcesu Toyoty w Polsce. Jak wynika z danych opublikowanych przez SAMAR, to właśnie japońskie samochody były najczęściej kupowanymi nowymi autami w ubiegłym roku (74513 rejestracji), wyraźnie w tyle zostawiając Skodę (45070 rejestracji) i Volkswagena (34421 rejestracji).

Mimo lat rozwoju hybryd, firma dopiero od niedawna zaangażowała się w większym stopniu w samochody elektryczne, które czerpią energię z akumulatorów. Pierwszych z nich jest Toyota bZ4X, ale to dopiero początek nadchodzących zmian w portfolio.