Kierowcy wolą Android Auto niż wbudowany system. Poznaliśmy ciekawe wyniki badania

Wśród zalet Android Auto i Apple CarPlay, oprócz oczywiście dostępu do aplikacji znanych ze smartfona, mamy też prosty i intuicyjny interfejs. Całość jest podana w taki sposób, aby jak najmniej angażować kierowcę. Nie można jednak tego samego powiedzieć o każdym systemie infotainment.

Użytkownicy nie są zadowoleni

W nowoczesnych samochodach znajdziemy coraz bardziej rozbudowane systemy infotainment, co jak najbardziej może utrudniać obsługę funkcji samochodu. Do tego dochodzi ostatnio modny trend wciskania coraz większej liczby opcji do ekranu dotykowego, przy jednoczesnym rezygnowaniu z przycisków fizycznych. Zdarza się, że niektóre opcje wymagają kilku kliknięć, co jest wręcz absurdalne – kierowca przede wszystkim powinien skupiać się na drodze, a nie szukaniu jakiejś opcji w stanowczo zbyt skomplikowanym interfejsie.

Owszem mamy całkiem dobrze zaprojektowane systemy na rynku, jak chociażby BMW iDrive czy Mercedes MBUX, ale nawet w ich przypadku odnoszę wrażenie, że ostatnio straciły na intuicyjności, a funkcji wepchnięty do dotykowego ekranu jest jednak za dużo. Nie dziwię się, że według badania Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL), przeprowadzonego przez JD Power, spada ogólne zadowolenie właścicieli samochodów.

Jak wynika z badania, które cytuje serwis The Verge, ogólne zadowolenie właścicieli samochodów wynosi 845 (w 1000-punktowej skali), co oznacza spadek o 2 punkty w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz o 3 punkty względem 2021 roku. Co jest tego powodem? Między innymi styczność z niekoniecznie dobrze zaprojektowanymi systemami infotainment.

Android Auto (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Android Auto i Apple CarPlay są lepszym wyborem

Okazuje się, że w przypadku nowszych aut 56% właścicieli używa wbudowanego systemu do odtwarzania dźwięku w porównaniu z 70% w 2020 roku. Co więcej, mniej niż połowa ankietowanych stwierdziła, że w ogóle lubi używać natywnych elementów sterujących swojego samochodu do nawigacji, rozpoznawania głosu lub wykonywania połączeń telefonicznych.

Apple CarPlay (fot. Tabletowo.pl)

The Verge zwraca tutaj uwagę, że większość osób, o ile ma taką możliwość, wybiera korzystanie z Android Auto lub Apple CarPlay. Oba rozwiązania, które w ostatnich latach stały się naprawdę popularne, po prostu zapewniają użytkownikom aplikacje znane ze smartfonów i to podane w przyjemnym oraz prostym interfejsie.

Co ciekawe, kierowcy znacznie lepiej podchodzą do systemów infotainment zaprojektowanych przez Google – Android Automotive uzyskuje zazwyczaj lepsze wyniki niż autorskie rozwiązania producentów samochodów. Musi być jednak spełniony jeden warunek. Otóż Android Automotive, aby uzyskać więcej punktów, musi być wyposażony w zestaw aplikacji Google.

8.8 Ocena

Przyznam, że również zazwyczaj korzystam z Apple CarPlay, a w systemach infotainment grzebię głównie wtedy, gdy po prostu mam chcę wykonać dokładne testy. Jeśli jednak nie testuję oprogramowania samochodu, to po ustawieniu klimatyzacji i kilku funkcji, przez większość czasu na głównym ekranie widzę nawigację Waze lub aplikację Spotify. Po prostu Apple CarPlay jest rozwiązaniem wygodniejszym, a także tym, do którego jestem przyzwyczajony. Podejrzewam, że użytkownicy smartfonów z Androidem mają podobne odczucia w przypadku Android Auto.