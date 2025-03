Szefowo, chcę ten laptop jako służbowy. To mój ideał

Od 2000 roku korzystam na co dzień z komputera stacjonarnego i pomimo wielu podjeść, nie jestem w stanie przesiąść się na laptopa. Ta konstrukcja w końcu mogłaby mnie jednak do tego przekonać.

Laptop „Infinite” z rozsuwanym poziomo ekranem projektu Compal Electronics, Inc.

Moje przywiązanie do komputera stacjonarnego wynika nie tyle z przyzwyczajenia (choć na pewno trochę), co z faktu, że daje mi on dostęp do dużego monitora, a w pracy, jaką wykonuję, duża powierzchnia wyświetlania jest dla mnie bardzo ważna. Często korzystam bowiem z funkcji dzielenia ekranu i w mojej subiektywnej ocenie laptop nie zapewnia takiego komfortu. Owszem, w teorii można podłączyć do niego drugi ekran, lecz w takiej konfiguracji niczym nie różniłby się od stacjonarki.

Projekt autorstwa Compal Electronics, Inc. o wiele mówiącej nazwie „Infinite” potencjalnie mógłby stać się moją główną maszyną do pracy. Urządzenie oferuje bowiem rozsuwany w poziomie ekran, który po całkowitym rozsunięciu ma przekątną 18 cali. Choć to mniej niż ma mój monitor, to jednocześnie więcej niż oferuje zdecydowana większość laptopów, dostępnych w sprzedaży.

Laptop „Infinite” z rozsuwanym poziomo ekranem projektu Compal Electronics, Inc. (źródło: iF Design)

Owszem, w sklepach można znaleźć modele z 18-calowymi wyświetlaczami, ale w innych proporcjach (dla mnie mniej wygodnych, choć to może kwestia przyzwyczajenia). Na dodatek są one bardzo ciężkie (ważą dużo ponad 3 kg) i w większości są to nieatrakcyjne dla mnie laptopy gamingowe.

Tymczasem „Infinite” wygląda jak „przeciętny laptop”, oferując równocześnie większy ekran – idealny (dla mnie) do pracy na wielu oknach oraz „kompaktowość” potrzebną w przypadku pracy poza domem (co czasami mi się zdarza). W dodatku na udostępnionych przez producenta renderach wygląda na smukły i lekki, co także jest dla mnie ważne.

Kiedy laptop „Infinite” trafi do sprzedaży?

Nigdy. A przynajmniej (najprawdopodobniej) nie w dokładnie takiej formie. Autor tego pomysłu, Compal Electronics, Inc., to Original Design Manufacturer (ODM), który głównie zajmuje się tworzeniem projektów dla innych producentów. Istnieje szansa, że „Infinite” zainteresuje się duży gracz na rynku, aczkolwiek trudno mieć co do tego pewność.

Nadzieję można jednak mieć, ponieważ na stronie iF Design podano, że czas rozwoju wyniesie do 12 miesięcy, a premiera odbędzie się „po 2025 roku”. Do tego urządzenie ma być skierowane na rynek azjatycki, europejski i północnoamerykański.

Przy okazji przypomnę, że w minionych miesiącach Lenovo zapowiedziało wprowadzenie na rynek laptopa ThinkBook Plus Gen 6 Rollable z rozwijanym pionowo ekranem oraz zaprezentowało koncepcyjny laptop ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept z rozkładanym ekranem. Żaden z ww. projektów nie przekonał mnie jednak jak ten Compal Electronics, Inc.