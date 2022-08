Nadchodzi DJI Avata. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco odporny na zderzenia

DJI stoi za wieloma popularnymi i udanymi modelami dronów, z czego oczywiście jest najbardziej rozpoznawalny. Firma na dniach ma w planach zaprezentować całkowicie nowe urządzenie – a mianowicie DJI Avata, o którym wiemy już niemal wszystko. Obok Avaty, zadebiutują także nowe zestawy.

DJI Avata – kompaktowy dron do zadań specjalnych

Najnowszy dron DJI Avata ma być zwinnym i odpornym urządzeniem, co sugeruje jego budowa. Standardowe cztery śmigła zostały wyposażone w zintegrowaną osłonę, która podczas lotu w ciasnych przestrzeniach ma zapobiec zatrzymaniu śmigłom w wypadku kolizji ze ścianą. Urządzenie odbije się od powierzchni, utrzymując się w dalszym ciągu w powietrzu, kontynuując lot.

Dron jednak ma na pokładzie czujniki bezpieczeństwa i sensory TOF (time of flight), które mają umożliwić precyzyjniejsze wykrycie potencjalnej przeszkody, co przyda się w trakcie lotu. DJI Avata jest kompaktową konstrukcją o wymiarach 180 x 80 x 180 mm, przy czym całość waży 410 g.

Urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 2420 mAh, co ma przełożyć się na 18-minutową sesję lotu – w zestawie podobno zabraknie zasilacza (!), który niestety będzie trzeba dokupić. Warto wspomnieć o możliwościach drona – maksymalna szybkość tego maluszka to aż 27 m/s (97,2 km/h), wznoszenie i opadanie odbywa się z szybkością 6 m/s. Wysokość, na jaką DJI Avata jest w stanie się wznieść to 5000 m.

A jak wyglądają możliwości pod kątem nagrywania i fotografowania? Jest całkiem solidnie, ponieważ dron ma na pokładzie 48-megapikselowy sensor CMOS o wielkości 1/1,7 cala, który jest w stanie nagrywać wideo o rozdzielczości 4K. Rozdzielczość zdjęć to natomiast 4000 x 3000 pikseli. Całość będzie wspierana technologiami RockSteady 2.0 i HorizonSteady, które mają zapewnić stabilny obraz.

Na dane przeznaczono 20 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia o kolejne 256 GB za sprawą dodatkowej karty microSD. Nie zabrakło złącza USB-C czy nawigacji satelitarnej. Dron ma kosztować 629 dolarów (równowartość ~2980 złotych)

Będą też dwa pakiety z DJI Avata

Do sprzedaży trafią także dwa pakiety obejmujące gogle FPV (widoku z pierwszej osoby). Tańszy zestaw – Fly Smart Combo poza samym dronem i dodatkowymi akcesoriami (m.in. śmigła, baterie) będzie wyposażony w DJI FPV Goggles V2, no i oczywiście kontroler. Jego nieoficjalna cena to 1168 dolarów (~5530 złotych).

Natomiast bardziej zaawansowany pakiet poza DJI Avata ma obejmować nowe DJI Goggles 2, które będą obsługiwały rozdzielczość 1080p przy odświeżaniu 100 Hz, baterię 1800 mAh (zapewniającą do 2 godzin pracy), WiFi i Bluetooth 5.2. Taki zestaw ma kosztować 1388 dolarów (~6570 złotych).

W dniu premiery, która ma odbyć się 25 sierpnia dowiemy się, czy powyższe kwoty są prawidłowe.