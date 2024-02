Użytkownik Android Auto musi mieć nerwy ze stali

Podejrzewam, że niektórzy użytkownicy Android Auto piją melisę litrami. W końcu z taką liczbą błędów trudno jest wytrzymać. Co więcej, okazuje się, że ostatnie aktualizacje spowodowały problemy z działaniem Asystenta Google.

Kolejny błąd w Android Auto

Android Auto to świetne rozwiązanie, gdy spojrzymy na oferowane możliwości. Co więcej, w niektórych elementach jest to lepsze oprogramowanie niż konkurencyjny Apple CarPlay. Szkoda tylko, że mniej przyjemnie robi się, gdy spojrzymy na stabilność i liczbę błędów. Owszem, część użytkowników cieszy się bezproblemowym działaniem, ale nie wszyscy należą do tego grona szczęśliwców.

Na początku lutego informowaliśmy Was o poważnej usterce, na którą skarżą się właściciele smartfonów Samsunga. Natomiast teraz pojawia się coraz więcej skarg opisujących inny błąd w Android Auto. Dotyczy on działania Asystenta Google, z którym niestety dość często są problemy w przypadku oprogramowania Google skierowanego do kierowców.

Okazuje się, że Asystent Google nie reaguje na polecenia użytkownika. Zamiast tego odpowiada „ups, coś poszło nie tak”. Błąd występuje nawet przed wypowiedzeniem jakiejkolwiek komendy, wystarczy tylko próba uruchomienia Asystenta. Oznacza to, że obsługa głosowa jest niedostępna, a to często najszybsza i najwygodniejsza metoda chociażby na wprowadzenie nowego celu w nawigacji.

Nowy interfejs Asystenta Google (fot. 9to5Google)

Problem dotyczy różnych konfiguracji

Trudno jest wskazać konkretnego winowajcę. Prawdopodobnie działanie Asystenta Google w Android Auto zepsuła jedna z ostatnich aktualizacji, ale nie jest pewne, czy to aktualizacja samego Android Auto, czy jednak aplikacji Google powiązanej z Asystentem. Co więcej, problem u niektórych użytkowników występuje już od wersji 11.1.6, a w przypadku innych pojawił się później.

Część kierowców wskazuje, że Asystent Google przestał działać dopiero po zainstalowaniu Android Auto w wersji 11.2, która niedawno została udostępniona i wprowadziła odświeżony interfejs Asystenta. Nie możemy jednak stwierdzić, że usterkę spowodował zmieniony wygląd, bowiem błąd – jak już napisałem – pojawia się też w starszych wersjach oprogramowania, jeszcze bez przeprojektowanego interfejsu.

Jednemu z użytkowników udało się naprawić błąd poprzez włączenie wszystkich usprawnień dla Asystenta Google, ale nie jest to metoda w pełni skuteczna. Możliwe też, że u niego to właśnie uprawnienia były główną przyczyną problemów, a nie omawiany błąd. Niektórzy próbowali nawet ponownej instalacji aplikacji, czyszczenia pamięci podręcznej i wielu metod, ale nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu.

Miejmy nadzieję, że błąd zostanie usunięty w najbliższej aktualizacji Android Auto/Asystenta Google. Pozostaje jeszcze trzymać kciuki, aby nowsze aktualizacje nie przyniosły innych usterek. Oczywiście osoby, które nie wyobrażają sobie obsługi bez Asystenta Google, mogą sprawdzić powyżej przedstawione metody. Warto też rozważyć zainstalowanie najnowszej wersji beta Android Auto – możliwe, że u Was to jednak pomoże naprawić błąd.