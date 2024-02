Coraz więcej użytkowników Android Auto zgłasza nowy widok w Google Maps

Niektórzy użytkownicy Android Auto nowy widok budynków 3D w Mapach Google zauważyli już na początku roku, ale wówczas nie trafił on do wszystkich. Teraz kierowcy zgłaszają, że nowość jest szerzej dostępna.

Widok 3D w Google Maps

Należy zaznaczyć, że nowy tryb widoku jest już wprowadzany od kilku tygodni, zarówno na wyświetlaczach smartfonów, jak i ekranach w samochodach. Pod koniec 2023 roku mogliśmy usłyszeć o testach, a na początku tego roku o pojawieniu się u pierwszych użytkowników. Z kolei teraz mówimy o szerszym udostępnieniu.

Jak to działa? Podczas korzystania z nawigacji, gdy prowadzi ona do wyznaczonego celu, można aktywować widok 3D w przypadku budynków. Odwzorowuje on przybliżoną wielkość i kształt obiektów. Niektóre, duże i wysokie budynki są przezroczyste, co ma na celu zachowanie czytelności nawigacji, gdy przykładowo poruszamy się w okolicach centrum miasta.

Warto zaznaczyć, że funkcję należy włączyć, bowiem domyślnie jest nieaktywna. W tym celu trzeba przejść do ustawień map, a dokładniej do sekcji, w której możemy włączyć/wyłączyć widok satelitarny czy widok natężenia ruchu ulicznego. W tym miejscu powinna pojawić się nowa pozycja, która odpowiada za włączenie/wyłączenie widoku 3D.

Niestety, funkcja nie jeszcze jest oferowana w wersji, którą można określić w pełni stabilną i ukończoną. Użytkownicy zwracają uwagę, że czasami widok 3D znika, gdy przełączą nawigację w tryb ciemny. Nie jest to jednak zasadą i u niektórych kierowców widok 3D może być dostępny wraz z ciemnym motywem.

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do omawianej nowości, to warto sprawdzić, czy zainstalowana jest najnowsza wersja Google Maps i Android Auto. Nie gwarantuje to sukcesu, ale może pomóc. W końcu widok 3D jest włączany po stronie serwera, więc sporo zależy też od szczęścia.

Wypada jeszcze dodać, że ten widok ma wkrótce trafić na pokładzie samochodów z Android Automotive. Możemy go więc oczekiwać m.in. w nowych modelach Volvo.

Android Auto 11.2 dostępny do pobrania

Z ważniejszych informacji, to warto wspomnieć, że dostępna jest aktualizacja Android Auto o numerku 11.2. Niektórzy po jej zainstalowaniu otrzymali dostęp do funkcji synchronizacji tapety pomiędzy ekranem samochodu a ekranem smartfona. Część osób zgłasza również, że widzą już nową animację Asystenta Google.

W przypadku obu nowości niestety mówimy o aktywowaniu opcji po stronie serwera. Nie wystarczy więc zainstalować najnowszą wersję oprogramowania, bowiem jeszcze trzeba mieć fuksa i dostać się do grona wybrańców.