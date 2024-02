Wyczekiwana rewolucja w akumulatorach może w końcu nadejść

Tlen i wapń należą do najpowszechniejszych pierwiastków i występują właściwie w każdej części naszej planety. Okazuje się, że ich połączenie może zaowocować powstaniem akumulatorów, które dorównają swoimi możliwościami najpopularniejszym obecnie ogniwom litowo-jonowym.

Zapowiedzi „przełomowych baterii” pojawiają się regularnie. To fakt. Podobnie faktem jest, że ostatecznie – z różnych powodów – żadna z tych technologii nie przebija się do głównego nurtu. Wciąż więc nasze smartfony, gadżety, samochody czy nawet domowe systemy magazynowania energii opierają się albo na akumulatorach litowo-jonowych, albo na litowo-polimerowych. Możliwe jednak, że prawdziwa „rewolucja” jest bliżej, niż mogłoby się wydawać.

Akumulatory wapniowo-tlenowe dorównały litowo-jonowym

Rewolucję tę mogą przynieść tlen i wapń – jedne z najpowszechniejszych pierwiastków na naszej planecie, występujące często w połączonej postaci tlenku wapnia lub nadtlenku wapnia. Ten drugi możesz znaleźć nawet w gumie do żucia, paście do zębów czy niejednym słodkim wypieku.

Ze względu na większy promień atomowy i silniejsze wiązanie molekularne wapń w normalnych warunkach nie może być wykorzystany równie praktycznie co lit. Bazujące na wapniu akumulatory mają wprawdzie dużą gęstość, ale ich żywotność ogranicza się do kilku ładowań i to wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Naukowcy z Chin, a konkretnie z Fudan University w Szanghaju, zdołali jednak tak poprawić konstrukcję akumulatorów wapniowo-tlenowych, aby wyraźnie wydłużyć ich żywotność. Z powodzeniem osiągnęli wynik 700 ładowań. Sekret polegał na zastąpieniu tradycyjnie wykorzystywanego tlenku wapnia – nadtlenkiem wapnia, a także użyciu specjalnie dostosowanego elektrolitu.

Akumulator wapniowo-tlenowy wg pomysłu chińskich naukowców (źródło: Lei Ye et al/Chemistry World)

Kolejnym spośród kluczowych składników było zastosowanie nanorurek węglowych pokrytych wapniem. W chińskiej koncepcji maleńka nanorurka znajduje się w elektrolicie i jest otoczona inną nanorurką, tworzącą katodę. Starannie dobrana kombinacja umożliwiła zwiększenie żywotności przy zachowaniu gęstości i wydajności.

Jeszcze jedna bariera do pokonania

Na razie akumulator znajduje się na etapie eksperymentalnym. Najważniejszym problemem jest nieefektywne ładowanie, a konkretnie fakt, że moc wymagana do uzupełniania energii jest nieproporcjonalnie wysoka.

Mimo to można mówić o sukcesie – naukowcom z Państwa Środka rzeczywiście udało się bowiem stworzyć trwały akumulator złożony prawie wyłącznie z powszechnie dostępnych i niedrogich materiałów.