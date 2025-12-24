Android Auto w 2026 roku. Te nowości mogą pojawić się jako pierwsze

Google pracuje nad zmianami, które w Android Auto mogą pojawić się na początku 2026 roku. Kierowcy zobaczą odświeżony interfejs, a także prawdopodobnie dostaną nową funkcję.

Odtwarzacz muzyki w Android Auto przejdzie zmiany

Ten rok dla użytkowników Android Auto przypominał poprzednie lata, czyli nie zabrakło nowości oraz różnych problemów. Odnoszę jednak wrażenie, że błędów było mniej. Pozostaje trzymać kciuki, że trend ze spadającą liczbą usterek się utrzyma, a tymczasem przyjrzyjmy się szykowanym nowościom.

W Android Auto w wersji 15.9.6551 pojawił się kod, który zapowiada odświeżenie interfejsu aplikacji muzycznych. Co więcej, udało się aktywować nowy wygląd, aczkolwiek wciąż mamy do czynienia z fazą testową i użytkownicy nie mogą jeszcze sprawdzić omawianych zmian.

Nowe podejście widać od razu. Cały interfejs doczekał się bowiem przeprojektowania. Nawet pasek postępu prezentuje się inaczej – falisty pasek czerpie zarówno z Material 3 Expressive, jak i widżetu odtwarzacza muzyki znanego z Pixeli.

źródło: Android Authority

Wypada tutaj odnotować, że docelowo nowy wygląd powinien być zastosowany we wszystkich aplikacjach muzycznych dostępnych w Android Auto. Można więc spodziewać się go w Spotify, YouTube Music czy Tidalu.

Trudno na ten moment stwierdzić, kiedy dokładnie rozpocznie się udostępnianie nowego wyglądu. Patrząc na obecny etap rozwoju można jednak podejrzewać, że prawdopodobnie nie będziemy musieli długo czekać i zmiana może okazać się jedną z pierwszych w 2026 roku.

źródło: Android Authority

Google Cast w Android Auto

Z kolei w Android Auto w wersji 15.9.655104 odkryto ciągi znaków, które zdają się sugerować wdrożenie obsługi Google Cast. Co ciekawe, niedawno mogliśmy usłyszeć, że ta technologia bezprzewodowego strumieniowania treści, takich jak filmy, zdjęcia i muzyka, zawita też do samochodów z systemem infotainment Google.

Nie wiadomo jednak, jak dokładnie funkcje będzie działać w przypadku Android Auto. Znalezione zmiany w kodzie są dość ogólne, a także nie udało się wymusić uruchomienia nowego rozwiązania. Możliwe jednak, że pojawi się jakaś opcja przesyłania wideo na ekran samochodu, gdy ten będzie zaparkowany.

Co jeszcze słychać w przypadku oprogramowania Google dla kierowców? Niedawno pojawiły się informacje, że Android Auto zacznie przypominać smartfon, a także mogliśmy usłyszeć o dwóch zmianach w Mapach Google w Android Auto.