Android Auto zacznie przypominać smartfon. Nie mogę się doczekać

Google intensywnie pracuje nad systemem Android Auto. Wygląda na to, że w przyszłości zyska kilka kolejnych wygodnych funkcji, a wyświetlacz w pojeździe stanie się jeszcze bardziej intuicyjny. Nie mogę się doczekać.

Widżety w Android Auto ułatwią życie kierowcy

W lipcu 2024 roku Google przekazało ważną wiadomość dla użytkowników Android Auto. Aplikacja, łącząca smartfony z wyświetlaczem samochodowym, miała przestać być dostępna dla urządzeń z systemem starszym niż Android 9.0 Pie. W praktyce gigant z Mountain View od niedawna zaczął egzekwować ten wymóg. Kilka dni temu użytkownicy Android Auto zauważyli też kilka zmian w Mapach Google – subtelnych, choć przydatnych podczas jazdy.

Modyfikacji ma być jednak sporo więcej – i to nie tylko w Mapach Google czy Waze. Google, wzorując się na smartfonach z Androidem, ma zamiar wprowadzić widżety na wyświetlacze samochodowe. Nowa funkcja o nazwie kodowej Earth została dostrzeżona przez Android Authority. Co ważne – opcja nadal jest w fazie rozwoju, a wszelkie informacje pochodzą z plików APK w wersji 5.6.154404-release.daily (beta) aplikacji Android Auto.

Widżety mają pojawić się na głównym ekranie. W praktyce te nowości pozwoliłyby na szybkie sterowanie aplikacjami, w tym odtwarzaniem multimediów. Ponadto użytkownik otrzyma możliwość dostosowania widżetu do swoich potrzeb, wybierając np. opcję dzwonienia do konkretnego kontaktu, ustawienia nawigacji do danego adresu czy możliwość wywołania polecenia za pomocą Asystenta Google.

Przykładowy widżet w Android Auto (źródło: Android Authority)

Jak wspominają autorzy z Android Authority, póki co na testowo uruchomionej nowej wersji Androida można wybrać pojedynczy widżet, zajmujący około 40% ekranu. Możliwe jednak, że wraz z rozwojem funkcji użytkownicy otrzymają więcej możliwości modyfikacji.

Prostsze przejście między aplikacjami w Android Auto

W wersji beta Android Auto v15.6.154404 zauważono też funkcję wielu kart muzycznych. W praktyce, korzystając z ekranu samochodowego, jesteś niejako ograniczony do jednej apki muzycznej. Jeśli więc uruchomisz YouTube Music możesz bez większego problemu sterować muzyką, ale gdy chcesz zmienić apkę np. na Spotify wpierw musisz zamknąć YouTube Music i z listy aplikacji otworzyć Spotify (jak na poniższym filmie).

Tak wygląda sterowanie aplikacjami muzycznymi obecnie

Takie działanie sprawia, że w rzeczywistości nie masz możliwości płynnego przechodzenia między apkami muzycznymi. Jest to niewygodne i bardzo niepraktyczne, szczególnie podczas pokonywania dłuższych tras i korzystając z wielu apek np. do podcastów czy streamowania muzyki. Nowa wersja Android Auto może wreszcie rozwiązać ten kłopot. Wystarczy, że użytkownik przesunie palcem po ekranie, a aplikacja Spotify od razu przejdzie do YouTube Music (lub innej apki, z której korzystasz w samochodzie).

Sterowanie aplikacjami muzycznymi w przyszłości

Zaznaczę, że opcja ta również jest w fazie rozwoju i została zauważona dopiero w plikach APK. Może więc minąć sporo czasu, zanim będziemy mogli z niej skorzystać. Niestety.