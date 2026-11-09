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źródło: Biedronka
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Biedronka udostępnia nową aplikację. Można dostać rabat na zakupy

Grzegorz Dąbek·
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Biedronka udostępnia nową aplikację. Można dostać rabat na zakupy

Biedronka udostępniła nową aplikację, która będzie funkcjonowała obok dotychczas dostępnego programu. Z tej okazji przygotowano dla klientów dwie oferty specjalne, w tym rabat na (pierwsze) zakupy.

Biedronka udostępnia nową aplikację Biek

Od ponad 5 lat Biedronka oferuje usługę Biek, za pośrednictwem której klienci mogą zamawiać produkty z dostawą pod wskazany adres. Dotychczas było to jednak możliwe jedynie poprzez dwie platformy – Glovo (od 2020 roku) i Uber Eats (od 2025 roku). Natomiast sieć sklepów Biek, wyspecjalizowanych w obsłudze zamówień internetowych, powstała w 2021 roku.

Dziś Biedronka oficjalnie ogłosiła uruchomienie własnej aplikacji Biek, która – jak przekazano w komunikacie – uzupełnia dotychczasowe kanały sprzedaży i pozwala Biedronce jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Własna aplikacja Biek daje nam przestrzeń do dalszego rozwijania usługi, wprowadzania nowych funkcji i lepszego dopasowywania oferty do potrzeb użytkowników. Tomasz Pietrowski, Menedżer ds. Projektów Cyfrowych w sieci Biedronka

Co ważne, za pośrednictwem aplikacji Biek można składać zamówienia również w niedziele niehandlowe i większość świąt, kiedy sklepy stacjonarne są przeważnie zamknięte.

Aplikacja Biek pozwoli robić zakupy przez internet mieszkańcom 16 miast w Polsce

Podczas gdy Biedronka ma blisko 4000 sklepów w ponad 1300 miejscowościach w całej Polsce, możliwość zrobienia zakupów poprzez aplikację Biek będzie dostępna dla mieszkańców wyłącznie miast, w których obecnie działa Biek. Łącznie jest ich szesnaście:

  • Białystok,
  • Bydgoszcz,
  • Elbląg,
  • Gdańsk,
  • Kraków,
  • Koszalin,
  • Lublin,
  • Łódź,
  • Olsztyn,
  • Opole,
  • Poznań,
  • Rzeszów,
  • Szczecin,
  • Toruń,
  • Warszawa,
  • Wrocław.
Miasta, w których można robić zakupy online poprzez aplikację Biek
Miasta, w których można robić zakupy online poprzez aplikację Biek (źródło: Biedronka)

Nowa aplikacja Biek będzie dostępna zarówno na smartfony z systemem Android, jak iOS. Aktualnie nie można jednak jeszcze jej pobrać, pomimo opublikowania komunikatu o jej uruchomieniu.

Tak Biedronka zachęca do korzystania z nowej aplikacji Biek

Do nowej aplikacji Biek można zalogować się tymi samymi danymi, co do aplikacji Biedronka. To udogodnienie zdecydowanie może zachęcić mieszkańców Polski do korzystania z tego programu, podobnie jak dwie (jednorazowe) oferty specjalne.

Klienci mogą bowiem liczyć na rabat w wysokości 30 złotych przy zamówieniu na kwotę minimum 90 złotych, a także na darmową dostawę przy zamówieniu na sumę co najmniej 50 złotych. Przy jednych zakupach można jednak wykorzystać tylko jedną korzyść, zatem trzeba złożyć co najmniej dwa zamówienia, aby skorzystać z obu ofert specjalnych.

Ponadto użytkownicy aplikacji Biek mogą zarabiać na skutecznych poleceniach nowych użytkowników – za każde otrzymają 10 złotych (maksymalnie 100 złotych miesięcznie). Osoba polecana także dostanie 10 złotych – do wykorzystania podczas kolejnych zakupów.

W aplikacji Biek jest również strefa Moto-Moto, w której użytkownicy znajdą co najmniej jedną zdrapkę ze spersonalizowaną ofertą, a kolejne będą mogli znaleźć między innymi produktami.

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