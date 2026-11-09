Nowy iOS powstaje inaczej. Apple zmienia schemat

Firma Apple zmieniła schemat, według jakiego powstają systemy iOS na iPhone’y oraz macOS na komputery Mac i MacBooki. Inżynierowie zyskali dodatkowy czas na realizowanie swoich pomysłów na rozwój jednego i drugiego rozwiązania.

Apple zmienia schemat, według którego powstają systemy iOS i macOS

Mark Gurman z Bloomberga regularnie dzieli się wiarygodnymi informacjami z obozu Apple. W ostatniej publikacji ujawnił, że amerykański gigant technologiczny zdecydował się na zmianę procesu rozwojowego nowych systemów operacyjnych.

Do tej pory kolejne wersje systemów iOS i macOS powstawały według takiego schematu, że proces rozwojowy dzielono na trzy etapy. Każdy etap zaś dzielił się na cztery tygodnie programowania (czyli pisania kodu i wprowadzania nowych funkcji) oraz cztery tygodnie konwergencji (czyli testowania i korygowania kodu).

Tym razem jest jednak inaczej. Projektując iOS 28 i macOS 28, zespoły firmy Apple otrzymały aż sześć tygodni na eksplorowanie nowych funkcji i pisanie kodu, a na testy przewidziano jedynie dwa tygodnie. Pracownicy, podobno, chwalą sobie to nowe podejście, doceniając dodatkowy czas na wymyślanie i wdrażanie nowych rozwiązań.

O tym, jakie będą tego owoce, nie przekonamy się zbyt szybko. Wersji beta spodziewamy się dopiero w okolicach czerwca 2027 roku, a aktualizacje w pełnej krasie zostaną pewnie udostępnione we wrześniu.

Siri znowu się zmieni (na lepsze)

Nie wiemy też za wiele na temat tego, co mogą przynieść te aktualizacje. Mark Gurman twierdzi jednak, że ponownie na pierwszy plan może wyjść sztuczna inteligencja. Niedawno narodziła się Siri AI, która stanowi spory krok naprzód, a teraz firma Apple pracuje ponoć nad kolejnym kamieniem milowym.

W 2027 roku Siri AI ma być bardziej jak agent – pokroju takich narzędzi jak ChatGPT. Ma być jak niezależna aplikacja mobilna i wiele rzeczy robić po prostu sama, kontynuując zadania, a nie tylko czekając na konkretne, pojedyncze polecenia użytkownika. Szczegóły jednak są na razie nieznane i można się domyślać, że jeszcze przez jakiś czas tak pozostanie.

Jednak rewolucje rewolucjami, a tymczasem czekamy, aż Siri nauczy się mówić po polsku…