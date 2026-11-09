Nowy smartwatch Garmina stracił największy atut. Znamy powód

Nikt nie lubi, kiedy coś pojawia się w ofercie, a następnie znika bez powodu. Na szczęście Garmin postanowił wytłumaczyć, dlaczego jeden z elementów specyfikacji Fenix 8 Pro nie przeszedł na jego następcę.

Garmin Fenix 9 Pro gorszy od Fenix 8 Pro?

Na papierze znaczna większość specyfikacji Garmina Fenix 9 Pro, zaprezentowanego w sierpniu 2026 roku, prezentuje się iście flagowo i lepiej od zeszłorocznego modelu. Zegarek dostał więcej pamięci wewnętrznej, w pełni tytanową kopertę, specjalną łączność InReach, bazującą na komunikacji satelitarnej i LTE, a także opcję zielonego światła w latarce LED czy dodatkowe funkcje dla aktywności związanych z wioślarstwem i ruckingiem.

Jest jednak pewna kwestia, w której producent zdecydował się zrobić krok wstecz, a jest nią paleta dostępnych wyświetlaczy. O ile w Fenix 8 Pro można było wybrać pomiędzy panelem solarnym MiP (Memory in Pixel), tradycyjnym AMOLED-em oraz ultrajasnym ekranem microLED, w Fenix 9 Pro zniknęła ta ostatnia opcja. Dlaczego?

Dyrektor Garmina tłumaczy decyzję

Wszelkie wątpliwości co do obranej ścieżki postanowił rozwiać dyrektor operacyjny firmy, Brad Trenkle. W rozmowie z magazynem Forbes pojawiło się obszerne wyjaśnienie całej sytuacji.

Okazuje się, że nie chodzi o zawód technologią, wręcz przeciwnie – Garmin widzi potencjał w panelach microLED. Mała liczba dostawców w połączeniu z wysokim zainteresowaniem ze strony klientów sprawiła, że firma nie była w stanie zapewnić wystarczająco dużych dostaw paneli do swoich urządzeń. Jest to o tyle zrozumiałe, że Fenix 9 Pro występuje nie w jednym czy dwóch, ale aż trzech rozmiarach – 43 mm, 47 mm i 51 mm.

Na szczęście zmiana jest tuż za rogiem. AU Optronics, dostawca paneli microLED dla Garmina, pracuje nad nową linią produkcyjną, która ma ruszyć w pierwszej połowie 2027 roku. Zbyt wcześnie, aby móc zapewnić dostawy ekranów dla serii Fenix 10, ale kto wie czy w przypadku Fenix 11 nie czeka nas wielki powrót do microLED-ów.

Rozmowa okazała się również dobrą okazją do dyskusji na temat możliwych podwyżek związanych z cenami kości RAM. Trenkle zwraca uwagę, że żadna firma nie jest odporna na to zjawisko i Garmin prędzej czy później również będzie zmuszony do podwyżek. Na szczęście, dzięki wysokiej marży, nowe kwoty mogłyby być mniej dotkliwe niż w przypadku konkurencji.