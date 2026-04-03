Chcesz wygenerować wideo? W tym narzędziu już nie musisz płacić

Jeśli chcesz wygenerować wideo masz teraz dostęp do większej liczby darmowych narzędzi. Technologiczny gigant z Mountain View pozwala każdemu posiadaczowi konta Google stworzyć bezpłatnie własne filmy.

Teraz możesz wygenerować wideo za darmo

Google Vids to zaawansowane narzędzie AI, służące do tworzenia filmów. Ta sprytna aplikacja została oficjalnie zaanonsowana w kwietniu 2024 roku, jednak – jak to większość narzędzi Google – jest sukcesywnie ulepszana. Mimo to początkowo Vids było znacząco ograniczone, a najbardziej zaawansowane opcje były dostępne dla płatnych subskrybentów pakietów Google AI Pro oraz Google AI Ultra.

Teraz sytuacja zmienia się, bo firma uzupełnia listę funkcji oraz udostępnia nowy model sztucznej inteligencji każdemu użytkownikowi, który posiada konto Google. Jak podkreśla marka, od tego tygodnia każdy posiadacz konta Google może bezpłatnie generować klipy wideo za pomocą naszego najnowszego modelu generowania wideo Veo 3.1.

Vids pozwoli Ci w szybki i intuicyjny sposób ożywić własne historie za pomocą krótkiego opisu lub udostępnionego zdjęcia. Na każdym koncie osobistym Google możesz stworzyć łącznie 10 filmów miesięcznie za darmo. Co ciekawe, jeśli jesteś subskrybentem Google AI Ultra lub Workspace AI Ultra, możesz w każdym miesiącu wygenerować maksymalnie 1000 klipów.

Google informuje również o zintegrowaniu Vids z przeglądarką Chrome i innymi popularnymi platformami. Użytkownicy bezpłatnie mogą nagrywać ekran i siebie, a następnie ulepszać klipy bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Dodatkowo twórcy mogą od razu publikować gotowe filmy w YouTube – nie jest konieczne pobieranie, a następnie ręczne przesyłanie wideo do serwisu.

Nowe funkcje już dostępne w Google Vids – ale mają swoją cenę

Wśród nowych funkcji narzędzia Vids pojawiła się możliwość generowania dopasowanej muzyki. Opcja została oparta na modelach służących do generowania muzyki – Google Lyria 3 i Lyria 3 Pro, o których wspominaliśmy kilka dni temu. Subskrybenci pakietów Google AI Pro i Ultra mogą tworzyć podkłady muzyczne i piosenki o długości od 30 sekund do 3 minut.

Do dyspozycji płatnych użytkowników są też awatary AI. Jak wspomina Google, dzięki nim możesz nadać wideo spójny wygląd i głos. W praktyce twórca może kontrolować wygląd i zachowanie postaci na filmie, sterować nią, wchodzić w interakcje z dodanymi do filmu obiektami (np. torbą jak na nagraniu poniżej), a wszystko to na niestandardowym tle. Ponadto możesz też modyfikować wygląd wybranego awatara i jego stroju.

Z narzędzia można skorzystać pod tym linkiem.