Spotify pracuje nad zmianą, która znacząco ulepszy tworzenie playlist

Spotify już teraz zapewnia dostęp do playlist, które tworzone są na podstawie gustu muzycznego użytkownika. Szwedzi zamierzają jednak wprowadzić nową funkcję, która pozwoli na generowanie playlist z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, prawie jakbyśmy rozmawiali z chatbotem AI.

Spotify z playlistami tworzonymi przy pomocy AI

Jak już wspomniałem, na szwedzkiej platformie z muzyką i podcastami znajdziemy playlisty, które są tworzone na podstawie naszego gustu muzycznego. Możemy też własnoręcznie stworzyć listę odtwarzania, wybierając każdy utwór oddzielnie, a następnie skorzystać z narzędzia, które uzupełnia listę o nowe utwory na podstawie tych już obecnych. Możliwości jest zdecydowanie niemało.

To jednak nie koniec, bowiem Spotify zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję w nowy sposób w przypadku playlist. Otóż AI ma pozwolić na generowanie list z muzyką, ale zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez użytkownika. Można to porównać do poproszenia chatbota AI o stworzenia listy zakupów, w której uwzględnione zostaną konkretne słowa.

Zanim przejdziemy dalej, należy zaznaczyć, że obecne informacje oparte są tylko na zmianach odkrytych w kodzie Spotify, a Szwedzi tych rewelacji oficjalnie nie potwierdzili. Możemy jednak założyć, że wstępne prace nad nową funkcją już trwają, aczkolwiek jeszcze wszystko jest prowadzone za zamkniętymi drzwiami.

Otóż znalezione linijki kodu sugerują, że na platformie będziemy mogli tworzyć playlisty AI, w których pod uwagę będą brane podpowiedzi wpisywane przez użytkownika. Jeszcze jest za wcześnie, aby wskazać, jak dokładnie może działać omawiana nowość, ale niewykluczone, że będziemy mogli poprosić o wygenerowanie playlisty, która przykładowo będzie zawierać muzykę rockową z konkretnego roku i tylko od kilku wskazanych artystów.

Byłoby naprawdę przyjemnie, gdyby sztuczna inteligencja miała dostęp do informacji w internecie. Wówczas moglibyśmy poprosić o wygenerowanie playlisty z utworami, które przykładowo były popularne w Polsce w 1992 roku. To jednak tylko gdybania, bowiem – jak już wspomniałem – funkcja pozostaje jeszcze na etapie wczesnego rozwoju.

Trzeba jeszcze poczekać

Jak zwraca uwagę serwis TechCrunch, wszystkie zmiany w kodzie zostały odkryte w najnowszej wersji aplikacji Spotify. Mamy więc do czynienia z bardzo wczesnymi testami, najpewniej prowadzonymi wyłącznie wewnętrznie w Spotify.

Aktualny etap prac sugeruje, że na ogłoszenie funkcji najpewniej musimy jeszcze trochę poczekać. Niestety, nie należy wykluczać pesymistycznego scenariusza – rozwój playlist AI zakończy się tylko na wewnętrznych testach i nie trafią one do użytkowników w najbliższym czasie.