Nowy wygląd Android Auto jest już „dostępny”, ale prawie nikt go nie ma

Momentami można odnieść wrażenie, że Android Auto to tylko jeden z eksperymentalnych produktów rozwijanych przez Google, który nie jest traktowany przez tego dewelopera poważnie. Udowadnia to nie tylko duża liczba błędów, ale chociażby proces wdrażania nowego wyglądu.

Nowy Android Google już jest… tak jakby

Znacząco przeprojektowany Android Auto z interfejsem Coolwalk został zaprezentowany w maju 2022 roku podczas konferencji Google I/O. Wówczas mogliśmy się dowiedzieć, że trafi on do wszystkich użytkowników do końca wakacji. Tak się jednak nie stało.

Na udostępnienie finalnej wersji musieliśmy czekać aż kilka miesięcy dłużej. Dopiero na początku stycznia 2023 roku Google oficjalnie ogłosiło, że nowy interfejs jest dostępny. Tutaj jednak pojawia się kolejny problem – mimo początkowych przypuszczeń o dostępności dla wszystkich użytkowników, wciąż niewiele osób dostało zmieniony wygląd.

Od wspomnianego ogłoszenia minęło już trochę czasu, ale udostępnianie nowego Android Auto przeprowadzane jest naprawdę topornie. Co więcej, zmiany są włączane po stronie serwera, a więc nie wystarczy zainstalować najnowszą aktualizację, aby cieszyć się zmianami.

Delikatnie mówiąc, wygląda to bardzo słabo. Do tego dochodzą jeszcze liczne błędy, które w skrajnych przypadkach uniemożliwiają korzystanie z oprogramowania Google dla kierowców. Owszem, konkurencyjny Apple CarPlay nie jest idealny, ale wprowadzanie zmian przebiega znacznie sprawniej, a błędy występują zauważalnie rzadziej.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Android Auto 8.7 dostępny do pobrania

W stabilnym kanale pojawiła się nowa wersja Android Auto, która oznaczona jest jako 8.7. Jeśli liczycie, że wreszcie będziecie mogli sprawdzić interfejs Coolwalk, to nie mamy dobrych informacji.

Owszem nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować wersję 8.7, ale możliwe, że nic to nie zmieni. Co więcej, aktualizacja prawdopodobnie wprowadza tylko kilka drobnych zmian pod maską i nic więcej.

Oczywiście niewykluczone, że po zainstalowaniu Android Auto 8.7 zostaniecie wybrani do grona nielicznych szczęśliwców i Google pozwoli Wam korzystać z interfejsu Coolwalk. Nie należy jednak specjalnie nastawiać się na taki scenariusz. Jak już wcześniej wspomniałem, nowy wygląd uruchamiany jest po stronie serwera.

Niektórzy mogą mieć więc aplikację w wersji 8.6 i widzieć już nowy wygląd Android Auto, a inni nawet po zainstalowaniu wersji 8.7 pozostaną ze starym interfejsem, który przecież miał już zostać zastąpiony u wszystkich użytkowników… pod koniec zeszłorocznych wakacji.