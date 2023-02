Nawet jeśli nowy OnePlus 11R Ci się spodoba, to i tak go nie kupisz. Jest czego żałować

Nie dla psa kiełbasa – nie jest to coś, co miło jest usłyszeć, ale w tym przypadku powiedzenie to pasuje idealnie. Najnowszy smartfon OnePlus 11R nie będzie bowiem dostępny w Polsce, a jedynie w jednym, odległym od Polski kraju. Szkoda, ponieważ oferuje bardzo atrakcyjną specyfikację.

Specyfikacja OnePlus 11R jest bardzo atrakcyjna

Temu urządzeniu niewiele brakuje do miana flagowca, ponieważ producent zdecydował się zastosować w nim wiele wysokopółkowych podzespołów i technologii, począwszy od obustronnie zakrzywionego wyświetlacza Super Fluid AMOLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania od 40 do 120 Hz. Dotyk próbkowany jest zaś z prędkością do 360 Hz. Ponadto ekran obsługuje sRGB, DCI-P3, 10-bitową głębię koloru i HDR10+. Jego przekątna to 6,74 cala, a rozdzielczość 2772×1240 pikseli (450 ppi).

„Pod maską” smartfona znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 8/16 GB RAM LPDDR5X i 128/256 GB pamięci UFS 3.1 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą aż 100 W (zasilacz SUPERVOOC w zestawie). Całość ma wymiary 163,4×74,3×8,7 mm, waży 204 gramy i fabrycznie pracuje na systemie Android 13 z OxygenOS 13.

OnePlus 11R zaoferuje swoim właścicielom również aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4) z EIS na przodzie oraz zestaw trzech na tyle: 50 Mpix (Sony IMX890) z sześcioma soczewkami, przysłoną f/1.8, PDAF i optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120° i 2 Mpix do zdjęć makro. Moduł wspiera nagrywanie wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę.

Ponadto specyfikacja OnePlus 11R obejmuje m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, Bluetooth 5.3, WiFi 6, moduł NFC, emiter podczerwieni, dual SIM (2x nano SIM) i złącze USB-C (USB 2.0) oraz slider na bocznej krawędzi do przełączania trybów pracy. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach: czarnej Sonic Black i srebrnej Galactic Silver (która na niektórych grafikach promocyjnych wygląda bardziej na niebieską niż srebrną, ale to zależy od tego, pod jakim kątem pada światło).

Ten smartfon kupią mieszkańcy tylko jednego kraju

Podobnie jak OnePlus 10R, również OnePlus 11R będzie dostępny wyłącznie w Indiach. Klienci dostaną do wyboru dwie wersje: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz z 16 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Ta pierwsza ma kosztować 39999 rupii (równowartość ~2145 złotych), podczas gdy druga 44999 rupii (~2415 złotych). Przedsprzedaż rozpocznie się w Indiach 21 lutego 2023 roku, a regularna sprzedaż tydzień później, 28 lutego br.

Identyczny smartfon będzie dostępny również w Chinach pod nazwą OnePlus Ace 2. Klientom w Polsce pozostaje kupić nie mniej atrakcyjnego OnePlus 11.