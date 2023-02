OnePlus pokazał swoją pierwszą klawiaturę mechaniczną

OnePlus to firma, która wszystkim kojarzy się przede wszystkim ze smartfonami. Ostatnimi czasy stara się ona jednak wkraczać na inne rynki, co widać chociażby po dzisiejszej premierze tabletu OnePlus Pad. Na tym marka jednak nie poprzestała i dziś zaprezentowała również swoją pierwszą klawiaturę mechaniczną.

Klawiatura premium stworzona we współpracy z fanami

OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro, bo taką nazwę nosi ta klawiatura, powstała we współpracy z firmą Keychron i fanami marki poprzez udział w programie OnePlus Featuring. Oferuje ona wiele ciekawych rozwiązań, wspólnie tworzących prawdziwy produkt premium. O części z nich wiedzieliśmy już wcześniej, ale dopiero teraz możemy w pełni cieszyć się specyfikacją produktu.

Producent postawił na bardzo popularny w ostatnich latach rozmiar 75%, który daje dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych klawiszy. Znajdziemy tu zatem sekcję alfanumeryczną, rząd klawiszy funkcyjnych, strzałki, kilka przycisków z klastra nawigacyjnego, a także… potencjometr.

Tak jest, w prawym górnym rogu osadzone zostało pokrętło wykonane z przezroczystego materiału, a jego działanie jest w pełni programowalne. Można zatem ustawić pod nim na przykład regulowanie głośności w systemie.

OnePlus stawia na popularne rozwiązania

Całość zamknięta została w aluminiowej obudowie wycinanej za pomocą maszyn CNC i wykończonej na jasnoszary kolor. Na jej tyle znalazł się dziwaczny pręt, który zdaje się służyć do regulacji kąta nachylenia klawiatury. Niestety producent nie podaje nigdzie dokładnej informacji do czego ów część służy, więc nie można mieć pewności.

Pierwsza klawiatura OnePlusa wspiera połączenie przewodowe, a także bezprzewodowe Bluetooth 5.1. Do przełączenia trybu należy użyć ukrytego z tyłu obudowy suwaka, który do złudzenia przypomina alert slider znany ze smartfonów marki OnePlus.

Producent chwali się również sposobem osadzenia płyty mocującej wewnątrz obudowy. Padło bowiem na tak zwany „gasket mount”, który w tym przypadku polega na odizolowaniu płyty od obudowy za pomocą uszczelek. Zabieg taki zapewnia preferowane przez entuzjastów brzmienie klawiatury.

Choć OnePlus deklaruje, że maksymalizacja ciszy nie jest głównym celem tego modelu, to wewnątrz obudowy i pomiędzy PCB a płytą mocującą znalazły się pianki absorbujące wszelkie niepożądane dźwięki. Dzięki temu wszelki pogłos czy rezonowanie metalowych części zostaną skutecznie wyeliminowane.

(źródło: producent)

Autorskie przełączniki i wytrzymałe nakładki

OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro występuje z dwoma wariantami przełączników: liniowe Winter Bonfire i Summer Breeze z wyczuwalną aktywacją. Oba z nich zostały zaprojektowane przez OnePlus i stworzone we współpracy z marką Keychron. Mają one oferować przyjemne wrażenia z pisania oraz grania.

W zależności od wybranego wariantu klawiatury, zmieniają się również keycapy w odcieniach szarości i z czerwonymi akcentami. Jeśli wybierze się wersję na przełącznikach liniowych, to zamontowane na nich będą nakładki z wytrzymałego tworzywa PBT metodą podwójnego wtrysku.

Jeśli natomiast wybór padnie na dotykowe Summer Breeze, to keycapy zostaną zmienione na „Marble-mallow”. Według producenta są one bardziej zoptymalizowane do tego typu przełączników i zapewniają lepsze wrażenia z użytkowania.

Najważniejsza jest wygoda

OnePlus stawia swoją pierwszą klawiaturą na maksymalną personalizację, co udowadnia zamontowaniem na PCB gniazd hot-swap pozwalających na szybką wymianę przełączników bez potrzeby użycia lutownicy. Ponadto urządzenie oferuje punktowe podświetlenie RGB oraz wsparcie oprogramowania VIA.

Kompatybilność również jest na najwyższym poziomie, gdyż OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro przystosowana jest do działania zarówno z Windowsem, Linuxem, macOS, jak i Androidem. Wbudowana bateria o pojemności 4000 mAh ma z kolei pozwolić na pracę przez 100 godzin na najniższym poziomie jasności podświetlenia.

OnePlus zapowiedział, że przedsprzedaż tej klawiatury ruszy w kwietniu tego roku. Nie została zdradzona jeszcze cena urządzenia, aczkolwiek widząc, z jakim produktem mamy do czynienia, spodziewałbym się czterocyfrowej kwoty.