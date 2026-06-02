Taka stacja Orlenu to rzadki widok. W Polsce jest ich tylko 7

Orlen uruchomił w Polsce nową ogólnodostępną stację tankowania pojazdów. Ma takich tylko siedem w Polsce. Trudno mówić o prężnym rozwoju.

Samochody wodorowe miały być przyszłością, ale – jak już wspomniał Mateusz w jednym ze swoich artykułów – prawdopodobnie nie są i nadal nie będą rewolucją. Tego typu pojazdy są raczej rzadko widywane na polskich, a nawet i na europejskich drogach. Liczba sprzedawanych na świecie aut na wodór jest bardzo niewielka. Warto wspomnieć, że w Polsce od początku 2026 roku nie zarejestrowano ani jednego samochodu osobowego zasilanego wodorem. Problemem jest też mała liczba ogólnodostępnych stacji tankowania.

Mimo to Orlen właśnie pochwalił się uruchomieniem kolejnej stacji oferującej taką usługę. Obiekt zlokalizowano w Gdyni (przy ulicy Wielkopolskiej 239) i mogą z niego korzystać zarówno kierowcy osobówek, jak i ciężarówek oraz autobusów. Jak stwierdzono we wpisie – jest to inwestycja stanowiąca kolejny etap rozbudowy krajowej infrastruktury wodorowej, która ma wspierać rozwój niskoemisyjnego transportu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że „infrastruktura wodorowa” Orlenu obecnie obejmuje zaledwie siedem ogólnodostępnych stacji tankowania.

Dyrektor Wykonawczy ds. Biopaliw i Wodoru ORLEN Grzegorz Jóźwiak uważa, iż wodór będzie odgrywał coraz większą rolę w nowoczesnej gospodarce, dlatego konsekwentnie rozwijamy zarówno jego produkcję, jak i infrastrukturę niezbędną do wykorzystania tego paliwa. Przedstawiciel podkreśla również, że Orlen dostrzega szczególny potencjał przede wszystkim w transporcie publicznym i ciężkim, gdzie może realnie wspierać dekarbonizację oraz poprawę jakości powietrza.

Nowa stacja tankowania wodoru uruchomiona w Gdyni (źródło: Orlen)

Nowo otwarta stacja tankowania wodoru w Gdyni oferuje dystrybutor z dwoma punktami tankowania o ciśnieniu 350 barów (dla samochodów osobowych), a także punkt o ciśnieniu 700 bar (dla autobusów i pojazdów ciężarowych). Jak deklaruje Orlen, dobowa wydajność wynosi 630 kilogramów wodoru. Tankowanie pojazdu osobowego ma potrwać około 5 minut, natomiast autobusu – około 15 minut. Obiekt działa przez całą dobę.

Z informacji przekazanych w komunikacie prasowym wynika, że podczas wakacji zostaną uruchomione kursy pilotażowe po Gdyni – jego tankowanie ma być realizowane na nowej stacji. Wodór do obiektu dostarczany jest z hub-ów Orlenu zlokalizowanych we Włocławku i Trzebini za pomocą naczep wodorowych o pojemności od 500 do 900 kilogramów paliwa. Orlen deklaruje, że dostawy będą realizowane na bieżąco z zużyciem wodoru.

Poza Gdynią stacje tankowania wodoru w Polsce pod logiem Orlenu działają już w Katowicach, Pile, Płocku, Poznaniu, Wałbrzychu i Włocławku. Z kolei w Krakowie – na terenie zajezdni autobusowej – funkcjonuje mobilna stacja Orlenu dedykowana dla autobusów komunikacji miejskiej.