InPost w Twoim samochodzie. Z jakich funkcji mogą korzystać kierowcy?

Aplikacja InPost Mobile zawitała na ekrany samochodów. Wymagane jest jednak posiadanie iPhone’a, a także auta z obsługą Apple CarPlay.

Nowszy samochód musi mieć Android Auto i Apple CarPlay

Owszem są pewne wyjątki, jak przykładowo Tesla Model 3, ale większość nowszych samochodów zapewnia obsługę Android Auto i Apple CarPlay. Nie powinno to być zaskoczeniem, bo dziś wielu kierowców nie wyobraża sobie auta bez możliwości uruchomienia Google Maps, Waze, Spotify czy YouTube Music, a także wygodnego dostępu do pozostałych aplikacji znanych ze smartfona.

Zarówno w przypadku rozwiązania proponowanego przez Google, jak i tego stworzonego przez Apple, powoli rozszerzana jest lista obsługiwanych aplikacji. Pojawiają się nawet gry, w które – co wynika z kwestii bezpieczeństwa – można zagrać tylko po zaparkowaniu auta. Zawsze jakieś rozrywka, gdy przykładowo jeździmy elektrykiem i najbliższe 30 minut musimy spędzić na publicznej ładowarce.

InPost Mobile na ekranie samochodu

Użytkownicy Apple CarPlay otrzymali dostęp do aplikacji InPost Mobile. W jakim celu? Po prostu, aby wybrane czynności wykonać z poziomu ekranu w samochodzie, bez sięgania po smartfon, który w tym czasie może znajdować się w kieszeni. Nie jest to wielka zmiana, ale w wybranych scenariuszach może być wygodna.

Do jakich funkcji mają dostęp kierowcy?

Aplikacja w Apple CarPlay – podobnie jak na ekranie smartfona – pozwala sprawdzić listę paczek, które czekają na odbiór. InPost dodaje, że apka wyraźnie rozróżnia pojedyncze paczki od multiskrytek.

Po wybraniu konkretnej paczki pojawiają się szczegółowe informacje, a także dwa przyciski – Nawiguj i Otwórz skrytkę. Naciśnięcie pierwszego powoduje automatyczne uruchomienie domyślnej aplikacji do nawigacji i wyznaczenie celu do miejsca, w których paczka się znajduje. Z kolei drugi przycisk – jak sama nazwa wskazuje – służy do otwarcia skrzynki. W sytuacji, gdy użytkownik będzie znajdował się zbyt daleko, to na ekranie samochodu pojawi się stosowny komunikat.

Skorzystanie z nowej funkcji wymaga zainstalowania aplikacji InPost Mobile na smartfonie. Najnowszą wersję znajdziecie w App Store. Konieczne jest też wyrażenie zgody na udostępnianie lokalizacji. Jeśli chodzi o Apple CarPlay, to aplikacja automatycznie wyświetli się na ekranie samochodu – nie trzeba wykonywać jakichkolwiek dodatkowych kroków.