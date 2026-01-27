MSI Prestige AI+
MSI Prestige AI+ (fot. MSI)
Laptopy

Nowe laptopy MSI w Polsce. Łączą moc z lekkością

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Laptopy
Nowe laptopy MSI w Polsce. Łączą moc z lekkością

Na rynku oficjalnie debiutują laptopy z serii MSI Prestige AI+. Łącznie do wyboru mamy pięć modeli (w Polsce póki co dwa), które mają kilka wspólnych cech – między innymi to, że łączą w sobie wysoką moc i niewielką wagę.

Laptopy MSI Prestige AI+ zadebiutowały – moc połączona z lekkością

Nowe laptopy z serii MSI Prestige AI+ występują w trzech rozmiarach: 13, 14 i 16 cali. Wszystkie łączą wyświetlacze OLED, procesory z rodziny Intel Core Ultra (Series 3), maksymalnie 32 GB RAM typu LPDDR5X oraz konstrukcje wykonane z aluminium.

Najmniejszy z nich waży zalewie 899 g, atutami dwóch większych modeli są zaś: ekrany dotykowe, grubość poniżej 12 mm oraz akumulatory o pojemności 81 Wh, które są w stanie zaoferować nawet 30 godzin działania na jednym ładowaniu.

MSI Prestige 14 AI+
MSI Prestige 14 AI+
MSI Prestige 14 AI+
MSI Prestige 14 AI+
MSI Prestige 14 AI+ (fot. MSI)

Ich parametry techniczne porównajmy w tabeli:

MSI Prestige 13 AI+MSI Prestige 14 AI+MSI Prestige 16 AI+
Ekran13,3 cala,
OLED,
2880×1800 pikseli (16:10)		14 cali,
OLED,
1920×1200 pikseli (16:10),
dotykowy		16 cali,
OLED,
2880×1800 pikseli (16:10),
dotykowy
ProcesorIntel Core Ultra 7 / 9 (Series 3)Intel Core Ultra 7 / 9 / X9 (Series 3)Intel Core Ultra 7 / 9 / X9 (Series 3)
RAMdo 32 GB LPDDR5Xdo 32 GB LPDDR5Xdo 32 GB LPDDR5X
SSDdo 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4
Akumulator53 Wh / 75 Wh81 Wh81 Wh
SystemWindows 11 Home / ProWindows 11 Home / ProWindows 11 Home / Pro
Waga899 g1,32 kg1,59 kg

Laptop i tablet w jednym? Zerknij na serię MSI Prestige Flip AI+

Dla zwolenników konstrukcji typu 2-w-1 przygotowane zostały laptopy MSI Prestige Flip AI+, dostępne w rozmiarach 14 i 16 cali. Mają dotykowe wyświetlacze OLED dostosowane do obsługi rysikiem oraz zawiasy 360 stopni, pozwalające uzyskać formę tabletu.

MSI Prestige 16 Flip AI+
MSI Prestige 16 Flip AI+
MSI Prestige 16 Flip AI+
MSI Prestige 16 Flip AI+
MSI Prestige 16 Flip AI+ (fot. MSI)

Sercem obu laptopów są procesory Intel Core Ultra 9 (Series 3), którym towarzyszą maksymalnie 32 GB RAM oraz SSD o pojemności sięgającej 2 TB. Producent ponownie postawił też na akumulatory o pojemności 81 Wh, ale w tym przypadku maksymalny czas pracy wynosi 24 godziny.

MSI Prestige 14 Flip AI+MSI Prestige 16 Flip AI+
Ekran14 cali,
OLED,
1920×1200 pikseli (16:10),
dotykowy		16 cali,
OLED,
2880×1800 pikseli (16:10),
dotykowy
ProcesorIntel Core Ultra 9 (Series 3)Intel Core Ultra 9 (Series 3)
RAMdo 32 GB LPDDR5Xdo 32 GB LPDDR5X
SSDdo 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4do 2 TB NVMe PCIe Gen 4×4
Akumulator81 Wh81 Wh
SystemWindows 11 Home / ProWindows 11 Home / Pro
Waga1,37 kg1,66 kg

Tak jak sugerują to ich nazwy, laptopy z rodziny MSI Prestige AI+ należą do kategorii Copilot+ PC, co oznacza, że obsługują lokalne przetwarzanie sztucznej inteligencji. To przekłada się na spore możliwości, związane także z poprawą jakości obrazu i dźwięku podczas wideorozmów. Warto też wspomnieć o łączności Wi-Fi 7, oferowanej przez każdy z wyżej opisanych modeli.

Sprzedaż wystartowała. Wraz z nią – promocja

Jak na razie do sprzedaży w Polsce powolutku trafiają laptopy MSI Prestige 14 AI+ oraz MSI Prestige 16 Flip AI+. Bracia dołączą do nich w lutym.

Osobom zainteresowanym zakupem może ponadto spodobać się informacja, że firma MSI przygotowała promocję na start. Nabywcy mogą liczyć na dwa prezenty (oferty się łączą) – są to mianowicie:

  • roczna subskrypcja NordVPN za zakup i rejestrację laptopa do 27 marca 2026 roku,
  • dodatkowy rok gwarancji (łącznie 3 lata) za zakup, wystawienie opinii i rejestrację laptopa do 27 kwietnia 2026 roku.

Formularze zgłoszeniowe znajdziesz na stronie promocji.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas