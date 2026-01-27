Nowe laptopy MSI w Polsce. Łączą moc z lekkością

Na rynku oficjalnie debiutują laptopy z serii MSI Prestige AI+. Łącznie do wyboru mamy pięć modeli (w Polsce póki co dwa), które mają kilka wspólnych cech – między innymi to, że łączą w sobie wysoką moc i niewielką wagę.

Laptopy MSI Prestige AI+ zadebiutowały – moc połączona z lekkością

Nowe laptopy z serii MSI Prestige AI+ występują w trzech rozmiarach: 13, 14 i 16 cali. Wszystkie łączą wyświetlacze OLED, procesory z rodziny Intel Core Ultra (Series 3), maksymalnie 32 GB RAM typu LPDDR5X oraz konstrukcje wykonane z aluminium.

Najmniejszy z nich waży zalewie 899 g, atutami dwóch większych modeli są zaś: ekrany dotykowe, grubość poniżej 12 mm oraz akumulatory o pojemności 81 Wh, które są w stanie zaoferować nawet 30 godzin działania na jednym ładowaniu.

MSI Prestige 14 AI+ (fot. MSI)

Ich parametry techniczne porównajmy w tabeli:

MSI Prestige 13 AI+ MSI Prestige 14 AI+ MSI Prestige 16 AI+ Ekran 13,3 cala,

OLED,

2880×1800 pikseli (16:10) 14 cali,

OLED,

1920×1200 pikseli (16:10),

dotykowy 16 cali,

OLED,

2880×1800 pikseli (16:10),

dotykowy Procesor Intel Core Ultra 7 / 9 (Series 3) Intel Core Ultra 7 / 9 / X9 (Series 3) Intel Core Ultra 7 / 9 / X9 (Series 3) RAM do 32 GB LPDDR5X do 32 GB LPDDR5X do 32 GB LPDDR5X SSD do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4 do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4 do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4 Akumulator 53 Wh / 75 Wh 81 Wh 81 Wh System Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Waga 899 g 1,32 kg 1,59 kg

Laptop i tablet w jednym? Zerknij na serię MSI Prestige Flip AI+

Dla zwolenników konstrukcji typu 2-w-1 przygotowane zostały laptopy MSI Prestige Flip AI+, dostępne w rozmiarach 14 i 16 cali. Mają dotykowe wyświetlacze OLED dostosowane do obsługi rysikiem oraz zawiasy 360 stopni, pozwalające uzyskać formę tabletu.

MSI Prestige 16 Flip AI+ (fot. MSI)

Sercem obu laptopów są procesory Intel Core Ultra 9 (Series 3), którym towarzyszą maksymalnie 32 GB RAM oraz SSD o pojemności sięgającej 2 TB. Producent ponownie postawił też na akumulatory o pojemności 81 Wh, ale w tym przypadku maksymalny czas pracy wynosi 24 godziny.

MSI Prestige 14 Flip AI+ MSI Prestige 16 Flip AI+ Ekran 14 cali,

OLED,

1920×1200 pikseli (16:10),

dotykowy 16 cali,

OLED,

2880×1800 pikseli (16:10),

dotykowy Procesor Intel Core Ultra 9 (Series 3) Intel Core Ultra 9 (Series 3) RAM do 32 GB LPDDR5X do 32 GB LPDDR5X SSD do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4 do 2 TB NVMe PCIe Gen 4×4 Akumulator 81 Wh 81 Wh System Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Waga 1,37 kg 1,66 kg

Tak jak sugerują to ich nazwy, laptopy z rodziny MSI Prestige AI+ należą do kategorii Copilot+ PC, co oznacza, że obsługują lokalne przetwarzanie sztucznej inteligencji. To przekłada się na spore możliwości, związane także z poprawą jakości obrazu i dźwięku podczas wideorozmów. Warto też wspomnieć o łączności Wi-Fi 7, oferowanej przez każdy z wyżej opisanych modeli.

Sprzedaż wystartowała. Wraz z nią – promocja

Jak na razie do sprzedaży w Polsce powolutku trafiają laptopy MSI Prestige 14 AI+ oraz MSI Prestige 16 Flip AI+. Bracia dołączą do nich w lutym.

Osobom zainteresowanym zakupem może ponadto spodobać się informacja, że firma MSI przygotowała promocję na start. Nabywcy mogą liczyć na dwa prezenty (oferty się łączą) – są to mianowicie:

roczna subskrypcja NordVPN za zakup i rejestrację laptopa do 27 marca 2026 roku,

dodatkowy rok gwarancji (łącznie 3 lata) za zakup, wystawienie opinii i rejestrację laptopa do 27 kwietnia 2026 roku.

Formularze zgłoszeniowe znajdziesz na stronie promocji.