Nowe laptopy MSI w Polsce. Łączą moc z lekkością

Na rynku oficjalnie debiutują laptopy z serii MSI Prestige AI+. Łącznie do wyboru mamy pięć modeli (w Polsce póki co dwa), które mają kilka wspólnych cech – między innymi to, że łączą w sobie wysoką moc i niewielką wagę.
Laptopy MSI Prestige AI+ zadebiutowały – moc połączona z lekkością
Nowe laptopy z serii MSI Prestige AI+ występują w trzech rozmiarach: 13, 14 i 16 cali. Wszystkie łączą wyświetlacze OLED, procesory z rodziny Intel Core Ultra (Series 3), maksymalnie 32 GB RAM typu LPDDR5X oraz konstrukcje wykonane z aluminium.
Najmniejszy z nich waży zalewie 899 g, atutami dwóch większych modeli są zaś: ekrany dotykowe, grubość poniżej 12 mm oraz akumulatory o pojemności 81 Wh, które są w stanie zaoferować nawet 30 godzin działania na jednym ładowaniu.
Ich parametry techniczne porównajmy w tabeli:
|MSI Prestige 13 AI+
|MSI Prestige 14 AI+
|MSI Prestige 16 AI+
|Ekran
|13,3 cala,
OLED,
2880×1800 pikseli (16:10)
|14 cali,
OLED,
1920×1200 pikseli (16:10),
dotykowy
|16 cali,
OLED,
2880×1800 pikseli (16:10),
dotykowy
|Procesor
|Intel Core Ultra 7 / 9 (Series 3)
|Intel Core Ultra 7 / 9 / X9 (Series 3)
|Intel Core Ultra 7 / 9 / X9 (Series 3)
|RAM
|do 32 GB LPDDR5X
|do 32 GB LPDDR5X
|do 32 GB LPDDR5X
|SSD
|do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4
|do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4
|do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4
|Akumulator
|53 Wh / 75 Wh
|81 Wh
|81 Wh
|System
|Windows 11 Home / Pro
|Windows 11 Home / Pro
|Windows 11 Home / Pro
|Waga
|899 g
|1,32 kg
|1,59 kg
Laptop i tablet w jednym? Zerknij na serię MSI Prestige Flip AI+
Dla zwolenników konstrukcji typu 2-w-1 przygotowane zostały laptopy MSI Prestige Flip AI+, dostępne w rozmiarach 14 i 16 cali. Mają dotykowe wyświetlacze OLED dostosowane do obsługi rysikiem oraz zawiasy 360 stopni, pozwalające uzyskać formę tabletu.
Sercem obu laptopów są procesory Intel Core Ultra 9 (Series 3), którym towarzyszą maksymalnie 32 GB RAM oraz SSD o pojemności sięgającej 2 TB. Producent ponownie postawił też na akumulatory o pojemności 81 Wh, ale w tym przypadku maksymalny czas pracy wynosi 24 godziny.
|MSI Prestige 14 Flip AI+
|MSI Prestige 16 Flip AI+
|Ekran
|14 cali,
OLED,
1920×1200 pikseli (16:10),
dotykowy
|16 cali,
OLED,
2880×1800 pikseli (16:10),
dotykowy
|Procesor
|Intel Core Ultra 9 (Series 3)
|Intel Core Ultra 9 (Series 3)
|RAM
|do 32 GB LPDDR5X
|do 32 GB LPDDR5X
|SSD
|do 1 TB NVMe PCIe Gen 4×4
|do 2 TB NVMe PCIe Gen 4×4
|Akumulator
|81 Wh
|81 Wh
|System
|Windows 11 Home / Pro
|Windows 11 Home / Pro
|Waga
|1,37 kg
|1,66 kg
Tak jak sugerują to ich nazwy, laptopy z rodziny MSI Prestige AI+ należą do kategorii Copilot+ PC, co oznacza, że obsługują lokalne przetwarzanie sztucznej inteligencji. To przekłada się na spore możliwości, związane także z poprawą jakości obrazu i dźwięku podczas wideorozmów. Warto też wspomnieć o łączności Wi-Fi 7, oferowanej przez każdy z wyżej opisanych modeli.
Sprzedaż wystartowała. Wraz z nią – promocja
Jak na razie do sprzedaży w Polsce powolutku trafiają laptopy MSI Prestige 14 AI+ oraz MSI Prestige 16 Flip AI+. Bracia dołączą do nich w lutym.
Osobom zainteresowanym zakupem może ponadto spodobać się informacja, że firma MSI przygotowała promocję na start. Nabywcy mogą liczyć na dwa prezenty (oferty się łączą) – są to mianowicie:
- roczna subskrypcja NordVPN za zakup i rejestrację laptopa do 27 marca 2026 roku,
- dodatkowy rok gwarancji (łącznie 3 lata) za zakup, wystawienie opinii i rejestrację laptopa do 27 kwietnia 2026 roku.
Formularze zgłoszeniowe znajdziesz na stronie promocji.