Dzięki Google rodzice będą mieli jeszcze większą kontrolę nad smartfonem dziecka

Uruchomiony w 2017 roku przez Google system Family Link wzbogaca się o kolejną funkcję, dzięki której smartfony znajdujące się pod kontrolą rodzicielską będą pod jeszcze lepszym nadzorem.

Google Family Link i „trwały program uruchamiający”

Dla niewtajemniczonych – Google Family Link to usługa kontroli rodzicielskiej, za pomocą której dorośli mogą kontrolować i zarządzać różnymi elementami urządzeń swoich dzieci, aby przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo w przestrzeni internetowej, aczkolwiek nie tylko. Możliwe jest ograniczenie dostępu do pewnych zawartości, ustawienie czasu działania ekranu, sprawdzenie aktywności, akceptacja lub odrzucenie prośby dziecka o zgodę na pobranie danej aplikacji ze sklepu Play oraz zdalna blokada urządzenia. Wkrótce do tych wszystkich funkcji dołączy kolejna.

Źródło: Google

Nowy dziennik zmian opublikowany przez Google na maj 2022 roku sugeruje, że rodzice będą w stanie ustawić „trwały program uruchamiający” na urządzeniu podpiętym do usługi Family Link. Dzięki tej funkcji dziecko najprawdopodobniej nie będzie mogło zmienić launchera ustawionego przez rodziców, choć firma jeszcze nie wytłumaczyła, co tak naprawdę kryje się za frazą „trwały program uruchamiający”.

Nowy dodatek do opcji zawartych w Family Link jest częścią aktualizacji usług Google Play v22.15, które zaczęły trafiać na urządzenia od 16 maja 2022 roku. Oczywiście, aby skorzystać ze zmian, urządzenie musi otrzymać aktualizację systemową z maja 2022 roku.

Choć osobiście nie jestem rodzicem, wierzę, że nowa funkcja z pewnością przyda się korzystającym z Family Link. Przy okazji jestem pod niemałym wrażeniem, że jeszcze kilkanaście lat temu młodzież mogła pobierać wszystko, co chciała na swój telefon za pomocą płatnych SMS-ów, a dziś te zapędy mogą być skutecznie hamowane przez rodziców dobrze odnajdujących się w świecie smartfonów.

Google zaczęło udostępniać dzienniki zmian aktualizacji systemu od grudnia 2021 roku. Dzięki temu śledzenie wszystkich nowych funkcji, które pojawiają się w systemach Android oraz Wear OS, jest o wiele łatwiejsze i nie wymaga wydania nowej aktualizacji systemu operacyjnego. W ten sposób użytkownicy otrzymali już usprawniony system odkrywania aplikacji oraz gier, wsparcie dla kopii zapasowych MMS-ów czy usprawnienie funkcji Google Pay. Zmiany nie są diametralne, ale kiedy zbierzemy je wszystkie do kupy, znacząco poprawiają one doświadczenia użytkowników.