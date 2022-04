Google wprowadza do Android Auto wyczekiwaną od dawna funkcję

Jeżeli jesteście posiadaczami samochodu i zdarza się Wam odpowiadać ludziom na wiadomości w trakcie jazdy za pomocą Android Auto, to z pewnością polubicie się z nową funkcją.

Wiadomość przez Android Auto za pomocą jednego kliknięcia

Pod koniec poprzedniego roku Google, wśród wielu innych nowinek na Androida, zapowiedziało funkcję Smart Reply, dzięki której użytkownicy będą mogli odpowiadać na otrzymane wiadomości jednym kliknięciem w ekran. Jako datę premiery podano termin „wkrótce”. 26 kwietnia 2022 roku „wkrótce” zamieniło się na „dziś”.

Android Automotive w Volvo (fot. Volvo)

Do teraz jedynym sposobem na odpowiedź tekstową za pośrednictwem Android Auto było dyktowanie treści za pomocą głosu, choć system dedykowany smartfonom potrafił zaproponować krótką, adekwatną do kontekstu wiadomość. Jeżeli korzystacie z najświeższej wersji beta aplikacji (7.6.1215), powinniście mieć już możliwość skorzystania z szybkich odpowiedzi.

Jak to działa w praktyce? Kiedy otrzymacie wiadomość i pozwolicie Asystentowi Google ją przeczytać, Android Auto zaoferuje co najmniej jedną sugerowaną odpowiedź – jej długość waha się od 3 słów do jednej emotki. Za pomocą jednego kliknięcia treść jest przesyłana przez preferowany przez Was komunikator.

Jeśli jednak propozycje Asystenta Was nie usatysfakcjonują lub nie jesteście gotowi odpisać, a nie chcecie słuchać wiadomości jeszcze raz, pozostaje Wam funkcja własnej odpowiedzi, widoczna nad opcjami oferowanymi przez aplikację. W ten sposób Android Auto przechodzi od razu do odpowiedzi głosowej – na obecną chwilę, nawet jeżeli auto się nie porusza, nie ma możliwości napisania wiadomości na ekranie głównym w samochodzie.

Koniec końców nowa funkcja to dobre rozwiązanie ze strony Google – w ten sposób kierowca, zamiast zajmować się odpowiedzią głosową, może po prostu kliknąć w duży guzik na ekranie i skupić się bardziej na drodze. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możliwe, że szybkie odpowiedzi trafią do stabilnej wersji aplikacji w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Aczkolwiek moim zdaniem najlepszą opcją pozostaje oczywiście odpisywanie na wiadomości poza samochodem – współczesny kierowca i tak jest już wystarczająco rozproszony samochodową elektroniką.