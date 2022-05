Dostawy i sprzedaż komputerów spadają. Co się dzieje?

Globalny niedobór półprzewodników potrwa jeszcze do 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że ma on wciąż ma bezpośredni wpływ na dostawy i sprzedaż komputerów – te w porównaniu z poprzednim rokiem znacząco spadły.

Globalne dostawy komputerów spadły

Opierając się na danych z portalu Counterpoint, globalne dostawy komputerów osobistych w pierwszym kwartale br. spadły o 4,3%, w porównaniu do ostatniego roku osiągając 78,7 milionów sztuk. Zmniejszone dostawy są spowodowane sytuacją, jaka panuje w Chinach – to przecież z tamtejszych fabryk wychodzi zdecydowana większość elektroniki, a wiele miast kraju z dalekiego wschodu (m.in. Szanghaj czy Kunshan) boryka się z lockdownami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

Podobnie jest z globalną sprzedażą pecetów – w porównaniu z ostatnim rokiem najpopularniejsi producenci notują spadki. Liderem sprzedaży pecetów (w większości laptopów) wciąż pozostaje Lenovo, które w I kwartale 2022 miało 23,1% udział – sprzedano 18,2 miliona sztuk. Sprzedaż spadła o 9,5% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

źródło: CounterPoint

HP jest drugą firmą w rankingu, z 20,2% udziałem (15,9 miliona sprzedanych komputerów). Zestawiając wynik z rokiem 2021, odnotowano 16% spadek. Później mamy DELLA, który może pochwalić się nieco większą sprzedażą – 13,8 milionów egzemplarzy w porównaniu do ubiegłorocznych 13,6 milionów.

W zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć Apple, które piastuje czwartą pozycję i podobnie jak DELL może pochwalić się wzrostem na poziomie 8%. Producent sprzedał 7,1 milionów komputerów, czyli 500 tysięcy jednostek więcej, niż w Q1 2021.

Na końcu rankingu znajdują się inni producenci, w skład których wchodzi m.in. Acer i Asus – wszyscy razem stanowią 7% udziału w rynku.

Nikogo nie powinno dziwić, że porównując obecne wyniki z rokiem 2021, w którym najbardziej rozkwitła nauka i praca zdalna, wyniki sprzedażowe są słabsze. Niemniej jednak rynek ten powiększa się coraz bardziej, bowiem dla przykładu w roku 2020 był warty 120 miliardów dolarów, natomiast w obecnym jego wartość wzrosła aż do 166 miliardów dolarów – jest to największy wzrost na przestrzeni ostatnich lat.

O których laptopach najczęściej mówi się w Polsce?

Zostając jeszcze w segmencie komputerów przenośnych, platforma ClickMeeting dokonała analizy rodzimego rynku, aby sprawdzić, o których laptopach najczęściej mówi się w Polsce. W badaniu najpopularniejszymi mobilnymi pecetami były propozycje firmy Lenovo, o których pojawiło się 8,7 tysięcy wzmianek.

Niżej w rankingu uplasowało się Apple, które wymieniono 7,4 tysiąca raza, natomiast ostatnie miejsce na podium objęły laptopy Microsoft z 5,3 tysiącami wzmianek. Poza topką popularne były propozycje od Asusa (5294 wzmianki), a piąte miejsce zarezerwowane było dla Acera – 4269 wzmianek.

Badanie nie pokrywa się z danymi sprzedażowymi – zostało podjęte na określonej liczbie użytkowników, a więc powinniśmy potraktować je tylko jako ciekawostkę.