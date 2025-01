Android Auto 13.5 do pobrania. Co tym razem przygotowało Google?

Google rozpoczęło proces udostępniania nowej wersji Android Auto. Do użytkowników zaczyna bowiem trafiać aktualizacja oznaczona jako 13.5.

Android 13.5 dostępny do pobrania

Nie należy nastawiać się na duże zmiany, ale możemy być pewni, że Google już prowadzi prace „pod maską”, których efekt będzie zdecydowanie odczuwalny dla kierowców. Zanim jednak skupimy się na tych zmianach, to przejdźmy do najnowszej aktualizacji, oznaczonej jako 13.5.

Google przyzwyczaiło nas do tego, że niezbyt chętnie dzieli się informacjami na temat zmian wdrażanych w aktualizacjach Android Auto. Wyjątkiem są zapowiedzi znaczącego odświeżenia interfejsu, jak miało to miejsce w przypadku prezentacji Coolwalk lub nowości, które można określić niemal rewolucyjnymi.

Nie inaczej jest, gdy spojrzymy na najnowszą aktualizację. Firma z Mountain View nie podała żadnych szczegółów, więc pozostaje nam oprzeć się na dotychczasowych, mniej oficjalnych informacjach. Otóż kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Android Auto otrzyma zmiany dla kierowców innych pojazdów niż samochody.

W związku z tym, że zmiany przeznaczone dla motocykli zostały dostrzeżone w wersji 13.5 beta, to wysoce prawdopodobne, że teraz są udostępniane w kanale stabilnym. Co to za zmiany? Cóż, to głównie zastąpienie wystąpień słowa „samochód” na „pojazd” w wielu miejscach w Android Auto. Można spodziewać się też mniejszych usprawnień i ewentualnie usunięcia wcześniej zgłoszonych błędów.

Jeśli jeszcze nie masz najnowszej wersji, to nie musisz się martwić. Google cały proces przeprowadza stopniowo i niektórzy muszą dłużej zaczekać. Przykładowo na moim smartfonie mam obecnie wersję 13.3, czyli czekam jeszcze na aktualizację 13.4. Dla tych bardziej niecierpliwych dostępna jest jednak metoda polegająca na pobraniu pliku APK i wykonaniu ręcznej aktualizacji.

Co jeszcze szykuje Google?

Serwis Android Authority pochwalił się udaną próbą aktywowania interfejsu Gemini w Android Auto. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie będzie wyglądała integracja Gemini z oprogramowaniem dla kierowców. Nie wiadomo jednak, kiedy doczekamy się tej zmiany, ale pewne jest, że Google prowadzi już zaawansowane prace, co potwierdzają ciągi znaków odkryte w kodzie aplikacji.

(źródło: Android Authority)

Jak sugeruje inne odkrycie, Android Auto może wkrótce obsługiwać ekrany o wyższej rozdzielczości. Obecnie oprogramowanie jest ograniczone do rozdzielczości wyjściowej wideo 1920 na 1080 pikseli. Niestety, tutaj też mamy do czynienia ze zmianami tylko w kodzie i trudno stwierdzić, kiedy odpowiednia aktualizacja trafi do wszystkich użytkowników w kanale stabilnym.