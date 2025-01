Android Auto to nie tylko samochody. Potwierdzają to szykowane zmiany

Jak wynika ze zmian odkrytych w Android Auto 13.5, Google zamierza zrobić ukłon w kierunku osób, które z tego oprogramowania korzystają w pojazdach innych niż samochody.

Nowości nie tylko dla samochodów

Owszem, znaczna większość użytkowników Android Auto to kierowcy samochodów i to tych osobowych. Nie oznacza to jednak, że oprogramowanie Google nie jest dostępne w innych pojazdach. Przykładowo coraz częściej możemy spotkać motocykle, które pozwalają na wyświetlanie na wbudowanym ekranie zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay. Do tego dochodzą zewnętrzne ekrany, które zapewniają dostęp do rozwiązania Google i Apple – całkiem sporo jest takich urządzeń przeznaczonych dla motocykli.

Niewykluczone, że oprogramowanie Google cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród kierowców pojazdów innych niż samochody. W końcu zmiany, które zauważono w wersji 13.5, to zapowiedź tego, co firma z Mountain View szykuje właśnie dla takich osób. Nie będzie to rewolucja, ale cieszy fakt, że inne pojazdy są zauważane.

Po pierwsze, w wersji 13.5 zmieniono wiele wystąpień słowa „samochód” na „pojazd”. Po drugie, w ciągach znaków zauważono odniesienia do motocykli. Obecnie są to tylko zwykłe wpisy, ale nie należy wykluczać scenariusza, że mamy do czynienia z zapowiedzią czegoś większego, przykładowo rozwiązań, które mogą przydać się właśnie miłośnikom jednośladów.

Zamiast samochód (car) w wielu miejscach zobaczymy słowo pojazd (vehicles) (źródło: 9to5Google)

To jednak nie koniec zmian szykowanych przez Google. W kodzie pojawiły się nowe ikony przeznaczone dla motocykli, a także zasoby dla wybranych marek. Co więcej, dostrzeżono wzmiankę o Lucid Motors. Patrząc na ceny i liczbę aut Lucid Motors w Polsce, możemy uznać to za ciekawostkę, ale wypada o tym wspomnieć. Otóż ta wzmianka zapowiada zbliżające się wdrożenie obsługi Android Auto w przypadku aut omawianego producenta.

Na jakiekolwiek naprawdę duże zmiany w Android Auto najpewniej musimy jeszcze sporo poczekać. Google obecnie skupia się na rozwijaniu już dostępnych rozwiązań i wdrażaniu różnych ulepszeń. Pozostaje tylko trzymać kciuki, że ten rok pod względem liczby błędów będzie przyjemniejszy dla użytkowników niż 2024 rok.

Co jeszcze słychać w świecie Android Auto?

Obecnie wersja 13.5 pozostaje w fazie beta, ale wkrótce powinno rozpocząć się jej udostępnianie w kanale stabilnym. W związku z tym, że taki proces oficjalną drogą zajmuje zawsze kilka tygodni, niektórzy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Warto dodać, że ostatnio dowiedzieliśmy się, że odtwarzacz muzyki w Android Auto doczekał się odświeżenia, a także, że Android Auto 13.2 usunął błąd związany z dźwiękiem.