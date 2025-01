Plus rozszerza zasięg internetu stacjonarnego. Sprawdź, czy masz już do niego dostęp

Już 24 miliony mieszkańców kraju nad Wisłą może korzystać z internetu stacjonarnego Plusa. Jak sprawdzić, czy masz już do niego dostęp? Jakimi ofertami dysponuje ten operator?

Plus zwiększa zasięg internetu stacjonarnego

Plus ogłosił, że już ponad 24 miliony mieszkańców Polski, w 11 milionach domów i mieszkań, może korzystać z jego internetu stacjonarnego. Lista lokalizacji sukcesywnie się wydłuża. Jednym z powodów jest współpraca z Polskim Światłowodem Otwartym, z którym Plus zawarł umowę w sierpniu 2024 roku. Dzięki temu internet światłowodowy stał się dostępny w 2,1 mln domów i mieszkań.

Plus zwiększył zasięg internetu stacjonarnego w Polsce (źródło: Plus)

Światłowód zapewnia klientom wysoką prędkość i stabilność połączenia, a dzięki dużej przepustowości przesyłanie i pobieranie plików jest szybkie oraz niezawodne. Plus oszacował, że ponad 19 milionów osób w 8,5 miliona gospodarstw domowych może korzystać z internetu dostarczanego za pośrednictwem światłowodu z prędkością sięgającą 1 Gb/s – część mieszkańców ma też dostęp do łącza 2 Gb/s.

Oferta Plusa na internet stacjonarny z dostępem do serwisów streamingowych

Plus oferuje internet stacjonarny w czterech różnych pakietach, a wraz z nimi możliwe jest także wykupienie dostępu do zestawu „All In Streaming”, złożonego z trzech serwisów streamingowych – Disney+, Max i Polsat Box Go Plus. Ceny pakietów uzależnione są od wybranej przez klienta oferty.

Pakiety internetu stacjonarnego prezentują się następująco:

Internet z prędkością do 300 Mb/s od 49 złotych za miesiąc, dodatkowo „All In Streaming” za 40 złotych miesięcznie;

Internet z prędkością do 600 Mb/s od 59 złotych za miesiąc, dodatkowo „All In Streaming” za 30 złotych miesięcznie;

Internet z prędkością do 1 Gb/s od 69 złotych za miesiąc, dodatkowo „All In Streaming” za 25 złotych miesięcznie;

Internet z prędkością do 2 Gb/s od 99 złotych za miesiąc, dodatkowo „All In Streaming” za 25 złotych miesięcznie.

Oferta internetu światłowodowego w Plusie (źródło: Plus)

Plus zaznacza, że w zależności od dostępnej infrastruktury i typu zabudowy budynku, opłata abonamentowa może wzrosnąć o 26 złotych za miesiąc. Umowy zawierane są na 24 miesiące, a po dwóch latach koszt automatycznie wzrasta o 10 złotych.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój dom znajduje się w zasięgu światłowodu Plusa, wystarczy, że wpiszesz dane na temat lokalizacji (miejscowość, ulicę, numer budynku) na stronie internetowej.