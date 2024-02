Nie zdziw się, gdy zobaczysz auto bez kierowcy w Polsce. Rząd szykuje zmiany

Testowanie pojazdów autonomicznych Polsce było dotychczas hamowane przez obowiązujące przepisy. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i kilku innych dokumentów pozwoli na większe możliwości w zakresie sprawdzania nowych rozwiązań.

Prawna korekta

Pierwsze kroki dotyczące dostosowania się do zmieniającego się świata motoryzacji podjęto w 2018 roku. Ustawa z 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadziła do Ustawy Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 5 („Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach”) oddział 6 – „Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi”. Jak czytamy w artykule 65k oraz 65l:

Testy autonomicznego auta na polskich drogach, nadzorowane przez jaworznicką Policję (Źródło: Policja)

Art. 65k. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o pojeździe

autonomicznym, należy przez to rozumieć pojazd samochodowy, wyposażony

w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem tego pojazdu i umożliwiające jego ruch

bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad tym

pojazdem.

Art. 65l. 1. Prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem

pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach publicznych,

w szczególności na potrzeby zastosowania pojazdów autonomicznych

w transporcie zbiorowym i realizacji innych zadań publicznych, jest możliwe pod

warunkiem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i uzyskania zezwolenia na

przeprowadzenie tych prac. Ustawa prawo o ruchu drogowym – stan na 2023-05-11

Mimo to, firmy badające nowoczesne systemy do pojazdów autonomicznych przyznają, że testowanie aut w Polsce wciąż jest blokowane przez inne, bardziej precyzyjne przepisy. O tym, jak bardzo skomplikowany jest to proces możecie dowiedzieć się z opisu jednego z testów, który przeprowadzono na obwodnicy Jaworzna.

Waymo – jedno z pierwszych przedsiębiorstw, które zajęło się rozwojem autonomicznych samochodów. (fot. producent)

Kolejny etap ku samochodowej autonomiczności

„Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw” trafił do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 26 lutego 2024 roku. Dokument wyszczególnia 8 problemów, które rozwiąże nowa ustawa:

Zmienienie definicji pojazdu autonomicznego tak, aby test można było przeprowadzać bez względu na poziom automatyzacji, Wprowadzenie obowiązku testów poza drogami publicznymi, Zezwolenie na prowadzenie testów będzie uzależnione m.in. od dokumentu potwierdzającego testy na torze badawczym, Obowiązek posiadania dedykowanego obowiązkowego ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego testy produktów, podzespołów lub części na drodze publicznej, Obowiązki organizatora badań będą bardziej precyzyjne i obarczone odpowiedzialnością karną, cywilną lub administracyjną w zależności od wykroczenia w trakcie testów, Pojawi się zamknięty katalog danych potrzebnych do udzielenia zezwolenia, a katalog przesłanek odmowy udzielenia oraz cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia na prowadzenie testów zostanie doprecyzowany, Wymóg posiadania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów przez podmiot nie ędzie wymagana; zamiast tego pojawią się odpowiednie oświadczenia do wypełnienia Zamiast obowiązku konsultacji terminu i trasy testu z mieszkańcami gminy pojawi się obowiązek informowania o prowadzonych testach.

Planowany termin przyjęcia projektu ustalono na pierwszy kwartał 2025 roku. Miejmy nadzieję, że na pozytywne efekty zmian nie będziemy długo czekać.