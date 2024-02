Nowa usługa Ceneo pomoże kupić wymarzony produkt

Ceneo to jedna z najpopularniejszych wśród mieszkańców Polski porównywarek cenowych, która pomaga znaleźć najlepszą ofertę na poszukiwany produkt. Wprowadzona właśnie nowa usługa pomoże go kupić.

Nie masz pieniędzy? Dla Ceneo to nie problem

Ceneo to niejedyna porówywarka cenowa, z której mogą korzystać mieszkańcy Polski, bo mają oni do dyspozycji też m.in. Skąpca, ale zdecydowana jedna z najpopularniejszych. Jej funkcjonalność nie ogranicza się jednak do agregowania i przedstawiania ofert na wybrane produkty. Umożliwia ona również m.in. sprawdzenie historii cen danej rzeczy, a także kupienie wybranych produktów.

Ogłoszona dziś nowość jest związana właśnie z ostatnią z ww. funkcji, czyli zakupem produktu, wymienionego na platformie. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich, ale tych, gdzie tak, klienci dostaną do wyboru nowy sposób zapłacenia za zakupy. Z pewnością wykorzysta go wiele osób.

Ceneo ogłosiło bowiem wprowadzenie nowej metody płatności – raty 5×0% od PayU. Dzięki temu klienci, kupujący produkt za pośrednictwem tej platformy, będą mogli zapłacić za niego w pięciu nieoprocentowanych ratach. Oznacza to, że nie poniosą dodatkowych kosztów (pod warunkiem terminowego płacenia wszystkich rat).

Jak kupić produkt na Ceneo i zapłacić za niego w 5 ratach 0%?

Aby skorzystać z nowej metody płatności, należy wyszukać interesujący produkt i kliknąć kafelek z napisem KUP TERAZ. Jak zostało wspomniane, nie jest on widoczny przy wszystkich ofertach – w przypadku niektórych klient jest przenoszony na stronę sklepu i wówczas może skorzystać z oferty dostępnej w danym sklepie.

Po kliknięciu kafelka z napisem KUP TERAZ trzeba wybrać spośród metod płatności raty 0% i kliknąć Kupuję i płacę, a następnie wypełnić wniosek i podpisać umowę. Kolejnym krokiem jest weryfikacja zdolności kredytowej klienta (nie jest wymagane przesyłanie skanów żadnych dokumentów) – w przypadku pozytywnej oceny zamówienie zostanie złożone.

Należy jednak pamiętać, że obecnie 5 rat 0% jest dostępne jako metoda płatności wyłącznie przy zamówieniach na kwotę od 100 do 1500 złotych, a pierwszą ratę płaci się po 30 dniach. W przypadku pozostałych (czyt. droższych) Ceneo również oferuje możliwość rozłożenia płatności na raty, ale już oprocentowane.

Regulamin kredytu 0% w ramach rat PayU (PDF)