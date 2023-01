AMD stworzyło bestię do gier? Oto procesory AMD Ryzen 7000 z pamięcią 3D V-Cache

Wreszcie. Prawie pół roku temu, bo pod koniec sierpnia 2022 roku, zadebiutowały procesory AMD Ryzen 7000, wyposażone w całkowicie nowe gniazdo AM5 i obsługę najnowszej technologii. Po niezwykle udanym debiucie Ryzena 7 5800X3D, wyposażonego w pamięć 3D V-Cache, który okazał się jednym z najlepszych układów do gier, Czerwoni wprowadzają na rynek kolejne o podobnych możliwościach.

AMD Ryzen 7000 z 3D V-Cache. Bestie do gier zyskały jeszcze więcej rdzeni

Nawet dzisiaj, gdy na rynku dostępne są procesory 13. generacji Intel Core Raptor Lake, AMD Ryzen 7 5800X3D okazuje się jedną z najlepszych propozycji do gier. A to wszystko z racji na swoją wydajność i stosunkowo niską cenę – układ w niektórych tytułach bezproblemowo pokonywał znacznie droższego i9-12900K. Teraz natomiast przychodzi czas na Ryzeny 7000 z technologią 3D V-Cache. AMD przygotowało nie jeden – jak poprzednio, ale aż 3 modele.

Najpotężniejszym z serii będzie AMD Ryzen 9 7950X3D z 16 rdzeniami wykonanymi w mikroarchitekturze Zen 4 – są to wydajnościowe jednostki oferujące 32 wątki. Układ różni się od „podstawowego” 9 7950X z 80 MB pamięci Cache jeszcze większą jej ilością, ponieważ ma 144 MB (64 MB na płytce CCD, 64 MB V-Cache + 16 MB L2).

Procesor ma także niższy współczynnik TDP = 120 W – 9 7950X ma 170 W TDP, a więc mowa o 50 W mniej, co przekłada się na niższy zegar podstawowy 4,2 GHz, natomiast boost pozostał niezmienny na poziomie 5,7 GHz.

źródło: wccftech

Pośrodku stanie AMD Ryzen 9 7900X3D z 12 rdzeniami i 24 wątkami, który jak model wyżej ma ogromną ilość pamięci Cache – łącznie aż 140 MB. Podstawowy zegar jest w tym przypadku także niższy – 4,4 GHz zamiast 4,6 GHz, natomiast boost to 5,6 GHz jak w modelu 7900X. TDP zostało tu zredukowane z 170 do 120 W.

No i na końcu mamy Ryzena 7 7800X3D z 8 rdzeniami – to pełnoprawny następca niezwykle udanego 7 5800X3D. Nowy procesor ma 104 MB pamięci Cache (4 MB więcej od poprzednika), natomiast TDP ustalono tu na 120 W, a warto zaznaczyć, że zarówno AMD Ryzen 7 7700X, jak i 7 5800X3D mają TDP = 105 W. Układ ma być znacznie szybszy niż poprzednik – w Rainbow Six Siege o 21%, w Warhammer: Dawn of War III nawet 22%.

źródło: wccftech

Nie znamy wydajności modeli wyżej, zresztą podobnie jak cen. Na to wszystko będziemy musieli poczekać do lutego, kiedy odbędzie się sklepowa premiera układów.

Procesory AMD Ryzen 7000 i karty graficzne AMD Radeon 7000 trafiają do laptopów

Desktopowe karty graficzne AMD Radeon 7000 są już dostępne do kupienia w polskich sklepach. Na konferencji Czerwoni zaprezentowali także pierwsze mobilne karty wykonane w architekturze RDNA 3 – dokładnie cztery modele ze średniego segmentu. Poniżej możecie zobaczyć pełną specyfikację kart:

Są dwa układy z dopiskiem „M”, czyli RX 7600M i RX 7600M XT, stworzone z myślą o graniu w rozdzielczości Full HD. Jak się okazuje, Czerwoni porównali karty… do desktopowych propozycji konkurencji – NVIDIA GeForce RTX 3060 w wersji 8 i 12 GB. Wyniki możecie ocenić sami, chociaż mnie porównanie desktopowych i laptopowych kart nie do końca przekonuje, niemniej układ jest znacznie wydajniejszy od poprzednika, czyli RX-a 6600M.

Obok nich znajdą się także bardziej energooszczędne Radeony RX 7700S i RX 7600S.

źródło: wccftech

Do tego są także laptopowe procesory AMD Ryzen 7000 – i jak producent zapowiadał, nie każdy chip z serii jest wykonany w architekturze Zen 4. Do sprzedaży trafią laptopy z układami Ryzen 7020, 7030, 7035, 7040 i 7045, które będą dedykowane różnym przeznaczeniom.

Najpotężniejszy z serii Ryzen 7045 będzie 16-rdzeniowy (Zen 4), 32-wątkowy Ryzen 9 7945HX, a w ofercie znajdą się także Ryzen 9 7845HX (12 rdzeni, 24 wątki), Ryzen 7 7745HX (8 rdzeni, 16 wątków) oraz Ryzen 5 7645HX (6 rdzeni, 12 wątków). Układy będą implementowane w wydajnych laptopach, a ich zakres TDP to 55 W – 75 W+.

Do oferty trafią też bardziej energooszczędne procesory – Ryzen 9 7940HS i 9 7840HS (8 rdzeni, 16 wątków) oraz AMD Ryzen 5 7640HS (6 rdzeni, 12 wątków) – każdy z chipów będzie miał TDP w zakresie 35 – 45 W. Oczekuje się, że pierwsze laptopy z nowymi propozycjami AMD trafią do sprzedaży w marcu tego roku.