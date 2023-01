Nowe słuchawki Sennheisera kosztują tyle, ile flagowy smartfon

Ile ostatnio zapłaciliście za Wasze bezprzewodowe słuchawki? Gdybyście zdecydowali się na zakup Sennheiser Conversation Clear Plus, prawdopodobnie musielibyście wydać dziesięć razy tyle.

Wypasiony smartfon albo czysty głos – wybieraj

Skąd taka kalkulacja? Biorąc pod uwagę, że najtańsze, rozsądne w zakupie słuchawki bezprzewodowe potrafią kosztować lekko ponad 100 złotych, a prestiżowe rozwiązania Samsunga czy Apple niemal przekraczają trzycyfrową kwotę, gdyby spróbować wyznaczyć średnią kwotę wydawaną na słuchawki w Polsce, strzelałbym właśnie w przedział 300-400 złotych.

Oczywiście cena sprzętu to nie jedyna rzecz, która wyróżnia nowe bezprzewodowe słuchawki Sennheisera. Ich najjaśniejszym punktem jest zastosowanie chipu Sonova oraz funkcji Automatic Scene Detection. Dzięki niej słuchawki analizują poziom hałasu, jaki znajduje się wokół użytkownika i dostosowują poziom wzmocnienia głosu w zależności od otoczenia. Dodatkowo technologia współpracuje z aktywną redukcją szumów. W efekcie słuchawki pozwalają dostosować poziom słyszanego hałasu do potrzeb ich właściciela.

Źródło: Sennheiser

Sennheiser Conversation Clear Plus odzwierciedla dynamiczne życie naszych klientów, pozwalając użytkownikom z łatwością prowadzić rozmowę bez względu na to, gdzie się znajdują. Niezależne badanie pokazało, że 95% użytkowników doświadczyło znacznej poprawy głosu w hałaśliwych miejscach podczas korzystania z produktu. Daniel Holenstein, Starszy kierownik ds. Produktu w Sennheiser

Aplikacja Sennheiser w gratisie

Słuchawki otrzymały ponadto dedykowaną aplikację, która krok po kroku wprowadzi użytkownika w świat Conversation Clear Plus. Wewnątrz apki będzie on w stanie wybrać jeden ze scenariuszy słuchania – „Zrelaksowany”, gdzie sam dostosuje poziom zablokowanego hałasu z zewnątrz oraz „Komunikacja” i „Streaming”, które automatycznie dobierają ustawienia do obecnej sytuacji.

Firma obiecuje również bezproblemowe parowanie w technologii Bluetooth, ergonomiczny design i około 9 godzin pracy na akumulatorze. Stylowe etui pomoże rozszerzyć czas pracy o kolejne 27 godzin.

Źródło: Sennheiser

Cena, dostępność

Przedsprzedaż bezprzewodowych słuchawek Sennheiser Conversation Clear Plus rozpocznie się już dziś, 5 stycznia 2023 roku. Tradycyjna sprzedaż ruszy natomiast 20 stycznia br. Ile będzie kosztować przyjemność obcowania z tym zestawem? „Jedyne” 849 dolarów (równowartość ~3735 złotych).

Gdyby porównać cenę urządzenia do cen smartfonów na amerykańskim rynku, to w zbliżonej kwocie można kupić iPhone’a 14 Plus w wariancie 128 GB (899 dolarów), Samsunga Galaxy S22 Ultra w wersji 256 GB (819 dolarów) lub Google Pixel 7 Pro (899 dolarów). Oby tylko jakość dźwięku współgrała z ceną, jaką klientom przyjdzie zapłacić za te słuchawki.