Gran Turismo 7 trafi na PS VR2. PlayStation pokazało też nowy, specjalny kontroler

W nocy na CES 2023 swoje wystąpienie miało także Sony PlayStation. Przedstawiło m.in. wyniki sprzedaży PS5, a także opowiedziało o PS VR2 i nowym, futurystycznym padzie o wdzięcznej nazwie Project Leonardo.

Więcej szczegółów dotyczących PSVR2

W związku z trwającą walką na linii Xbox-PlayStation o przejęcie przez pierwszą z tych firm Activision, w ubiegłym roku nie mieliśmy konferencji Sony PlayStation. Długo przyszło więc nam poczekać na kolejne wystąpienie, ale wreszcie stało się ono faktem. Na CES 2023 potwierdzono więcej szczegółów dotyczących PS VR2. Oprócz tego, co już wcześniej zapowiedziano, dowiedzieliśmy się, że Gran Turismo 7 otrzyma wersję VR, która ma być dostępna w dniu premiery PS VR2.

Warto podkreślić, że gracze dostaną bezpłatną aktualizację, więc nie trzeba się martwić zakupem osobnej wersji. Fani, zdaniem Jima Ryana, mają „doświadczyć wrażeń, jakich nie mieli nigdy wcześniej”. Na PlayStation VR 2 trafić ma także Beat Saber, ale jest ono jeszcze w produkcji i przyjdzie nam poczekać na nie nieco dłużej. Natomiast wiemy, że w lutym, wraz z premierą sprzętu, w ręce graczy oddanych zostanie aż 30 gier.

PlayStation VR 2 ma zadebiutować 22 lutego 2023 roku. Gogle na obecną generację konsol będą kosztować 2999 złotych, a w zestawie z Horizon Call of the Mountain można je nabyć za 3199 złotych. Oprócz Gran Turismo czy Horizona, na VR trafić mają także nowe Gwiezdne Wojny, Resident Evill Village oraz No Man’s Sky.

Project Leonardo to nowy kontroler od PlayStation

Niewątpliwie sporym zaskoczeniem na konferencji Sony PlayStation na CES 2023 było pokazanie nowego kontrolera. Nie jest to jednak zwykły pad czy podrasowana wersja DualSense Edge, a zupełnie nowy sprzęt, który nie przypomina dotychczasowych kontrolerów na PS5.

Project Leonardo to kontroler PS5, który gracze będą mogli w pełni dostosować pod siebie i do własnych potrzeb. PlayStation postanowiło otworzyć się na osoby z różnymi problemami i w tym zakresie chce się rozwijać. Firma stwierdziła, że opracowany razem z ekspertami ds. dostępności, członkami tej społeczności oraz także twórcami gier, Project Leonardo to nasza nazwa robocza dla nowego, wysoce konfigurowalnego kontrolera, który ma pomóc wielu niepełnosprawnym osobom łatwiej, wygodniej i dłużej grać w gry.

Tak prezentuje się Project Leonardo – nowy kontroler do PS5 (źródło: blog.playstation.com)

Kontroler został zaprojektowany z myślą o problemach niepełnosprawnych graczy, i to właśnie do tej grupy jest głównie kierowany. Sprzęt ma być całkowicie konfigurowalny, a każda osoba będzie mogła go dostosować pod siebie. Przyciski będą dowolnie mapowane, a każdy może też stworzyć własne profile. Więcej szczegółów dotyczących tego sprzętu mamy poznać wkrótce.

Na koniec PlayStation podzieliło się z nami ciekawą informacją – grudzień był najlepszym miesiącem dla firmy pod kątem sprzedaży konsol. Jednocześnie korporacja zapewniła, że w 2023 roku PS5 ma być bardziej dostępne na rynku. Miejmy nadzieję, że Japończycy dotrzymają słowa.