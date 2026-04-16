Oto nowy Amazon Fire TV Stick HD (2026). Możesz go już zamówić

Małe odtwarzacze multimedialne wielkości pendrive’a to świetne rozwiązane na zamienienie telewizora w wersję „smart” na każdej szerokości geograficznej. Nowy Amazon Fire TV Stick wprowadza w tej wizji ważną zmianę.

Co nowego wnosi Amazon Fire TV Stick HD na 2026 rok?

Nowa przystawka amerykańskiego giganta to przede wszystkim okazja na skorzystanie z uwspółcześnionego interfejsu zaprezentowanego w tym roku. Amazon zapewnia, że nowy UX jest szybszy, lepiej zorganizowany i prezentuje się o wiele czytelniej od poprzedniej iteracji. Dzięki temu wyszukiwanie stacji, materiałów na żywo czy wydarzeń sportowych będzie od teraz bajecznie proste.

Na szczególną uwagę zasługuje zapowiedź funkcji Adaptive Display, która ma dołączyć do listy rozwiązań z zakresu accessibility rozwijanych przez Amazon pokroju Dialogue Boost czy Hight Contrast Text. Po włączeniu „adaptacyjnego wyświetlania” jego zadaniem jest powiększanie małych elementów, takich jak tekst czy przyciski, przy jednoczesnym skalowaniu grafik. Przeglądanie treści stanie się w ten sposób wygodniejsze dla osób, które narzekają na mikroskopijny font w interfejsie niektórych platform.

Amazon Fire TV Stick HD (Źródło: Amazon)

Fire TV jeszcze bardziej kompaktowy

Z pewnością wiele osób decyduje się na współczesny odtwarzacz multimedialny ze względu na możliwość zamiany każdego telewizora w źródło rozrywki, jakie kojarzymy z własnego mieszkania – wystarczy wpiąć urządzenie wielkości palca w gniazdo HDMI, dorzucić zasilanie i możemy wrócić do oglądania zaczętego niedawno serialu.

Nowy Amazon Fire Stick TV podbija mobilność dwojako. Po pierwsze jest on o 30% szczuplejszy od poprzedniej generacji, więc nie tylko zmieści się on teraz w najmniejsze kieszonce Waszych spodni/plecaka, ale łatwiej będzie go również podpiąć w przypadku telewizorów z utrudnionym dostępem do portów.

Po drugie, odtwarzacz otrzymał funkcję Direct Power, dzięki której może być zasilany poprzez port USB dostępny w telewizorze. W teorii koniec z noszeniem dodatkowych kabli i szukaniem wolnego miejsca w gniazdku. W praktyce jeżeli telewizor nie ma portu USB lub zapomnicie kabla o odpowiednich parametrach, trzeba będzie podpiąć wszystko „po staremu”.

Amazon Fire TV Stick HD został wyceniony na 34,99 dolarów (~126 złotych) i w kwietniu 2026 roku pojawi się w USA, Japonii, Kanadzie czy Meksyku. Premiera na rynku polskim w cenie 199 złotych planowana jest w późniejszym terminie. Przy okazji warto przypomnieć, że jeżeli jeszcze wcześniej nie korzystaliście z usługi Prime, to wciąż możecie skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego. Da Wam to dostęp nie tylko do platformy Prime Video, ale również cloud gamingu w ramach programu Luna oraz dostę do wyjątkowych ofert.

A jeżeli Amazon to nie Wasza bajka, a szukacie właśnie najlepszej przystawki TV, to śmiało możecie sprawdzić ściągawkę Wojtka.

Amazon chce być jak Samsung (i inni)

Gigant nie porzuca też bardziej tradycyjnych rozwiązań i przygotował również nowe telewizory, które od teraz będą należeć należeć do linii sprzętów pod nazwą Ember. Na tym jednak niespodzianki się nie kończą. Pierwszym produktem w ramach drobnego rebranding ma być linia Artline.

Wyróżnikiem nowych telewizorów ma być zastosowanie matowego panelu nad wyświetlaczem, 10 ramek w różnych kolorach do wyboru oraz darmowy dostęp do 2000 dzieł sztuki możliwych do wyświetlenia na ekranie TV. Całość przypomina to, co Samsung rozwija w ramach serii telewizorów The Frame i co zostało podłapane jakiś czas temu przez konkurencję – TCL ma na przykład telewizory z serii A300, a Hisense urządzenia z linii Canvas.

Amazon Ember Artline (Źródło: Amazon)

Na marginesie wspomnę, że aplikacje do wyświetlania dzieł sztuki nie są zamknięte wyłącznie na urządzenia z drewnianą ramką – posiadacze nowszych telewizorów Hisense czy TCL mogą bez problemu zainstalować na swoim TV oprogramowanie VIDAA Art lub T-Exhibition.

Oprócz nowego interfejsu, o którym wspomniałem przy okazji odtwarzacza multimedialnego Fire TV Stick HD, Amazon Ember Artline ma również zaoferować wyjątkową funkcję Match the Room. Za pomocą przesłanego zdjęcia pomieszczenia sztuczna inteligencja dobierze obraz tak, aby jak najbardziej odpowiadał stylowi pomieszczenia i uwzględnił takie cechy jak użyte kolory czy zastosowane motywy pokroju wzorów inspirowanych przyrodą czy obecnością fotografii z podróży. Nowy telewizor może również posłużyć jako powiększona ramka na zdjęcia wrzucone do chmury Amazon Photos.

Póki co Amazon Ember Artline ma być dostępny w dwóch rozmiarach – 55 i 65 cali a jego sprzedaż będzie ograniczona do USA, Kanady, Zjednoczonego Królestwa oraz Niemiec. Ceny mają zaczynać się od 899 dolarów (~3240 złotych).