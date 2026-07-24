Konkurencja bierze przykład z Netflixa. Jedna aplikacja na telewizor mniej

Wygląda na to, że właściciel kolejnej platformy streamingowej chce zachęcić widzów do grania na telewizorach. Konkurencja wzięła przykład z Netfliksa i dorzuca gry bezpośrednio do aplikacji VOD.

Ta nowość w Prime Video to gratka dla fanów gier

Amazon Luna została udostępniona polskim graczom w czerwcu 2024 roku. Przypomnę, że jest to platforma, za pomocą której możliwe jest granie w chmurze. Teraz amerykański gigant postanowił zwiększyć zasięg tej usługi przez dodanie Luny do Prime Video. Gracze będą mogli więc ograniczyć się do jednej aplikacji, aby zarówno streamować treści, jak i grać.

Warto wspomnieć, że gry są też o dłuższego czasu dostępne w aplikacji telewizyjnej Netfliksa. Właściciele tego serwisu jednak nieco inaczej podeszli do ich wdrożenia, ponieważ Netflix dodaje pojedyncze gry do serwisu, natomiast Amazon wdraża do Prime Video już gotową platformę gamingową.

Gry w Prime Video (źródło: Amazon)

Wygląda na to, że Amazon chce ułatwić życie graczom, ale także przykuć uwagę widzów Prime Video, którzy dotychczas nie korzystali z Luny. W komunikacie firma wspomina, że niektórzy chcieli by grać, gdyż np. grali w przeszłości, ale przestali bo życie stało się zabiegane, albo uważa że gaming wymaga doświadczenia lub drogiego sprzętu. To właśnie dla takich osób stworzono Lunę – platformę, za pomocą której w kilka sekund można znaleźć wciągające gry, podobnie jak seriale i filmy, które już oglądasz, i na urządzeniach, które już posiadasz.

Gry Amazon Luna dostępne w Prime Video – jak to działa?

Luna staje się dostępna bezpośrednio na stronie głównej Prime Video – jako dodatkowa zakładka w głównym menu. Na ten moment opcja jest wdrażana na telewizorach Fire TV dla użytkowników z USA i Wielkiej Brytanii, jednak Amazon deklaruje, iż w nadchodzących miesiącach ujawni więcej szczegółów dotyczących dostępności Luny w Prime Video na innych urządzeniach i w kolejnych krajach.

Aby wyszukać grę wystarczy przejść do zakładki Gry, wybrać interesującą pozycję i zagrać za pomocą pilota, kontrolera lub smartfona. Luna jest udostępniana w ramach subskrypcji Amazon Prime, nie jest konieczne dopłacanie do usługi, kupowanie gier, czy ich pobieranie. Gracze mają dostęp do biblioteki tytułów, w której znajdą m.in. Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones, the Great Circle, GameNight, Clue, Ticket to Ride czy Taboo. Co miesiąc Amazon uzupełnia bibliotekę o nowe gry.

Gry w Prime Video (źródło: Amazon)

Przypomnę, że obecnie subskrypcja Amazon Prime w Polsce kosztuje:

15,50 złotych miesięcznie w planie miesięcznym,

69 złotych za rok w planie rocznym.

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