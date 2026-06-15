Ta marka zaczęła Amazon Prime Days 2026 wcześniej. Spore obniżki

Promocja Amazon Prime Days 2026 potrwa od 23 do 26 czerwca 2026 roku. Mimo to jeden z producentów już teraz obniżył ceny dużej liczby urządzeń. Znajdzie się coś zarówno dla audiofilów, fanów inteligentnego domu oraz osób poszukujących praktycznych akcesoriów do ładowania.

Promocja na słuchawki i głośniki Anker na Amazon Prime Days 2026

Anker już dziś rozpoczął kilka intrygujących promocji na swoje urządzenia. Taniej kupicie teraz m.in. soundcore Sleep A30, czyli słuchawki dedykowane do spania, które zadebiutowały przed rokiem. Ich najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości snu i skuteczne wyciszenie hałasów otoczenia (np. głośnego chrapania współmałżonka 😉). Standardowa cena Soundcore Sleep A30 wynosi 999 złotych, jednak dzięki promocji możesz kupić je za 599 złotych.

Poza tym promocją objęto również:

przenośny projektor Nebula P1 z odłączanymi głośnikami o immersyjnym dźwięku przestrzennym 20 W za 2899 złotych (zamiast 3999 złotych),

głośnik przenośny Soundcore Boom Go 3i o mocy 15 W z klasą wodoodporności IP68 za 229 złotych (zamiast 299 złotych),

słuchawki nauszne Soundcore Space Two z aktywną redukcją szumów i dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości LDAC za 449 złotych (zamiast 499 złotych).

Oferty Anker na Amazon (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Stwórz smart home z Anker – te urządzenia inteligentne są teraz tańsze

Promocją objęto też urządzenia ułatwiające codzienne życie. Taniej kupicie sprzęty, takie jak:

robot sprzątający S2 z mocą ssania do 30 tysięcy Paskali za 4999 złotych (zamiast 6799 złotych),

robot koszący Eufy C15 niewymagający montażu przewodów granicznych za 3399 złotych (zamiast 4299 złotych),

zestaw kamer Eufy Cam E42 za 1796 złotych (zamiast 2899 złotych).

Oferty Anker na Amazon (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Promocja na ładowarki i powerbanki Anker na Amazon Prime Days 2026

Anker obniżył też ceny akcesoriów do ładowania, w tym:

powerbanku Anker Prime o pojemności 10000 mAh i maksymalnej mocy wyjściowej 220 W – obecnie jest dostępny za 439 złotych (zamiast 629 złotych),

stacji ładującej do 200 W z sześcioma portami USB-C PD i szybkim ładowaniem – w promocji jest oferowana za 219 złotych (zamiast 349 złotych),

zasilacza Anker Nano 45 W USB-C z wyświetlaczem Smart Display – kupisz go za 149 złotych (zamiast 169 złotych),

powerbanku Anker Zolo 25 K, 165 W z wbudowanym USB typu C i chowanym przewodem – jest teraz dostępny za 249 złotych (zamiast 310 złotych).

Jeśli szukasz konkretnego produktu, warto wejść na oficjalną stronę Anker na Amazon, gdyż produktów ze zniżką jest znacznie więcej.

Oferty Anker na Amazon (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jak skorzystać z promocji na Amazon Prime Days 2026?

Co najważniejsze, aby skorzystać z promocji w ramach Amazon Prime Days 2026, konieczne jest posiadanie subskrypcji Amazon Prime. Jej obecna cena wynosi 15,50 złotych za miesiąc lub 69 złotych za rok (płatne z góry). Dostępny jest też 30-dniowy, bezpłatny okres próbny.

Tutaj warto przypomnieć, że w styczniu 2026 roku cena rocznej subskrypcji Amazon Prime została podniesiona z 49 do 69 złotych. Mimo wszystko jej wykupienie nadal bardzo się opłaca – dlatego, że obejmuje nie tylko dostęp do promocyjnych cen w ramach Amazon Prime Days na wybrane produkty, ale też zapewnia darmowe dostawy czy dostęp do platformy VOD Prime Video i serwisu z grami Prime Gaming.

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