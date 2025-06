Chrapiesz? Te słuchawki Cię zagłuszą

Podstawowe pytanie – czy Ty lub Twoja druga połówka chrapiecie tak, że ta druga osoba nie może spać? A może są jakieś inne dźwięki zaburzające Twój sen? Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań, które mają zażegnać te problemy. Anker zaanonsował właśnie nowe słuchawki z aktywną redukcją szumów oraz funkcją maskowania chrapania. Jak to działa i co jeszcze oferują Soundcore Sleep A30?

Anker Soundcore Sleep A30 – nowe słuchawki z ANC i nie tylko

Ankier zaanonsował nowe słuchawki bezprzewodowe, które mają jeszcze skuteczniej tłumić dźwięki otoczenia i zapewnić użytkownikowi głęboki sen. Soundcore Sleep A30 – w przeciwieństwie do poprzedników – nie wykorzystują jednak do swojego działania pasywnej redukcji szumów, a aktywną. Oznacza to, że w najnowszym modelu nie mamy do czynienia wyłącznie z blokowaniem dźwięków przez ciasne dopasowanie konstrukcji do ucha, lecz technologię ANC.

Chińska firma w najnowszej odsłonie zredukowała konstrukcję słuchawek dousznych na tyle, aby te nie wystawały z uszu i nie przeszkadzały podczas leżenia oraz snu. Anker deklaruje, że Soundcore Sleep A30 redukują do 30 dB hałasu otoczenia. ANC korzysta z dwóch mikrofonów – ulokowanych wewnątrz i na zewnątrz słuchawek.

Najnowszy model ma oferować czas działania na jednym ładowaniu do 9 godzin z włączonym ANC (w nocy; w przypadku Soundcore Sleep A20 szacowano ten czas na 14 godzin). Z kolei etui ładujące ma wydłużać czas działania Soundcore Sleep A30 do 45 godzin, jednak czas ten dotyczy wyłącznie dźwięków przeznaczonych do zasypiania, np. białego szumu. Słuchawki podczas strumieniowego przesyłania muzyki czy podcastów mają wytrzymywać maksymalnie 6,5 godziny na jednym ładowaniu, a z etui ładującym do 35 godzin.

Słuchawki Anker Soundcore Sleep A30 aktywnie maskują chrapanie

Anker Soundcore Sleep A30 mają oferować kilka przydatnych funkcji. Jedną z najciekawszych jest adaptacyjna technologia maskowania chrapania. Etui ładujące odpowiedzialne jest za wykrywanie i analizowanie dźwięków chrapania w pobliżu, a następnie generowanie dźwięków maskujących ten hałas i przesyłanie ich do słuchawek. Dzięki temu użytkownik nie słyszy chrapania męża (albo żony) i może spokojnie spać.

Anker Soundcore Sleep A30 (źródło: Anker)

Ponadto model ten oferuje też opcję monitorowania snu oraz śledzenia pozycji. Po nocy w aplikacji mobilnej Soundcore użytkownik może sprawdzić zarejestrowane zachowania. W apce możliwe jest również włączenie alarmu z funkcją drzemki czy skorzystanie z funkcji „Znajdź moją słuchawkę”, gdyby ta wypadła podczas snu.

Producent w zestawie słuchawek dołącza silikonowe końcówki douszne w czterech rozmiarach, nausznice w trzech rozmiarach oraz końcówki z pianki w trzech rozmiarach. Dzięki temu każdy użytkownik może dopasować końcówki do własnych upodobań, potrzeb i kształtu ucha.

Anker Soundcore Sleep A30 póki co są oferowane w przedsprzedaży za 139 dolarów (równowartość około 510 złotych) w ramach kampanii crowdfundingowej w serwisie Kickstarter. Jak zaznacza The Verge, sprzęt ma trafić do regularnej sprzedaży w Amazon i sklepie Soundcore w sierpniu 2025 roku. Sugerowana cena wyniesie 229,99 dolarów, czyli przy obecnym kursie około 850 złotych.