Ruszyły Wielkie Okazje Prime na Amazonie. Koniecznie sprawdź te oferty

Wielkie Okazje Prime 2024 to okazja, by nieźle się obłowić, nie wydając wcale tak dużo pieniędzy. Przejrzeliśmy przygotowane oferty i wyselekcjonowaliśmy te, którym szczególnie warto przyjrzeć się z bliska. Ta edycja wyprzedaży może Ci się spodobać, szczególnie jeśli szukasz słuchawek lub sprzętu AGD.

Zacznijmy jednak od podstaw, a więc nie tyle od wyprzedaży, co od tego, czym jest i ile kosztuje abonament Amazon Prime…

Ile kosztuje i co daje abonament Amazon Prime?

Jeśli dotąd omijał Cię ten program, to możesz wypróbować Amazon Prime za darmo przez 30 dni. W innym wypadku masz do wyboru dwa pakiety: za 10,99 złotych miesięcznie lub – znacznie bardziej opłacalny – za 49 złotych rocznie. Wystarczy udać się na oficjalną stronę i dokonać aktywacji, poprzez podanie swoich danych osobowych i płatniczych – o, tutaj.

Niezależnie od wyboru opłacony abonament daje Ci dostęp do serwisu Amazon Prime Video, rozmaitych korzyści w ramach Prime Gaming oraz – przede wszystkim – darmowe dostawy i zwroty, jak również możliwość korzystania z wyjątkowych okazji na platformie Amazon. Skoro już przy nich jesteśmy…

Wielkie Okazje Prime 2024 – najlepsze oferty i promocje

Tylko abonenci Prime mogą skorzystać z promocyjnych ofert przygotowanych w ramach tej wielkiej wyprzedaży, która potrwa od 8 do 9 października. Oto krótki przegląd najlepszych promocji, jakie udało nam się wyhaczyć.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Najlepsze promocje na słuchawki i głośniki – Wielkie Okazje Prime 2024

Październikowa wyprzedaż w sklepie Amazon to dobra okazja, by sprawić sobie słuchawki. Możesz coś dla siebie znaleźć i wtedy, gdy interesują Cię nauszne słuchawki z ANC, czyli technologią aktywnej redukcji szumów, jak i w sytuacji, gdy celujesz w całkowicie bezprzewodowe słuchawki typu TWS.

Wielkie Okazje Prime 2024 – promocje na mały i duży sprzęt

Jesienna wyprzedaż Amazon to też dobry moment, by uzupełnić sprzętowe braki innego rodzaju. W niezłej cenie dostępny jest na przykład aparat natychmiastowy Instax, a zabieganym do gustu może przypaść powerbank Anker o pojemności 26800 mAh za niecałe dwie stówki. Niesamowicie ergonomiczna myszka Logitech MX Master 2S to kolejny przeceniony produkt, obok którego trudno przejść obojętnie.

Coś do domu, coś dla urody – najlepsze promocje na AGD na Amazon.pl

Ogólnie rzecz biorąc jednak jest to wyprzedaż, która kręci się wokół sprzętu AGD. I mam tu na myśli zarówno akcesoria do higieny i pielęgnacji, jak i konkretny sprzęt do domu. W bardzo dobrych cenach oferowane są na przykład porządne ekspresy do kawy DeLonghi i Melitta, podobnie jak multicooker Instant Pot Pro czy żelazko marki Philips.

Jeszcze więcej Wielkich Okazji Prime

Oczywiście to wszystko jest tylko maleńkim wycinkiem przecen przygotowanych z okazji tej akcji. Sporo ciekawych promocji znajdziesz też w kategoriach innych niż sprzęt. Moją uwagę przykuł na przykład zestaw Lego Star Wars TIE Interceptor za 849 złotych (zamiast 998,85 złotych). Wszystkie oferty znajdziesz na oficjalnej stronie wyprzedaży.

Dodatkowo, jeśli wydasz co najmniej stówkę na wybrane produkty, to możesz otrzymać jeszcze rabat w wysokości 25 złotych. Ot, dodatkowy prezent.

Niniejszy artykuł zawiera linki afiliacyjne do Amazon.pl. Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność bez dodatkowych kosztów – dziękujemy!