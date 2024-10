Nowy Chrome na Androida obsłuży rozszerzenia. Zbyt wcześnie jednak na radość

Podczas gdy komputerowa przeglądarka Google Chrome pozwala na daleko idące modyfikacje i wzbogacanie funkcjonalności za pomocą rozszerzeń, ta sama aplikacja na smartfonach i tabletach tego nie oferuje i nigdy nie oferowała. Ponoć jednak trwają prace nad nową wersją programu na Androida. Niestety na razie nie ma powodów do radości.

Idzie obsługa rozszerzeń w Google Chrome na Androida, ale…

Otóż sprawa wygląda tak, że firma Google pracuje nad nową wersją przeglądarki Chrome na Androida, która umożliwia korzystanie z rozszerzeń. Problem w tym, że wcale nie jest powiedziane, że będzie ona dostępna na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.

Technicznie bowiem tak naprawdę od dawna nic nie stoi na przeszkodzie, by androidowa wersja przeglądarki obsługiwała rozszerzenia. To świadoma decyzja firmy Google, by było inaczej – najpewniej przede wszystkim ze względu na obawy przed masowym korzystaniem z adblocków. I to nic, że część konkurencyjnych aplikacji oferuje taką funkcjonalność.

Po co więc Google tworzy Chrome na Androida, który obsłuży rozszerzenia?

Najprawdopodobniej ma to związek z zapowiadanymi kilka miesięcy temu planami upodobnienia systemu ChromeOS do Androida. Ten pierwszy będzie nawet korzystać z jądra i frameworków drugiego, a cały projekt przypomina coś na zasadzie „desktopowego Androida”.

Krótko mówiąc: Chromebooki będą jeszcze bliżej swoich mniejszych braci i będą wykorzystywać androidowe aplikacje. Równocześnie nie chodzi o to, by ograniczać ich dotychczasową funkcjonalność, dlatego musi ona zostać zrównana z tą, jaką oferuje program na komputery.

Jednak jest nadzieja

Jeden z inżynierów Google, na których powołuje się serwis Android Authority, przyznał, że rzeczywiście trwają prace nad taką wersją i faktycznie jej platformami docelowymi nie będą ani smartfony, ani tablety. Mimo to daje to jednak jakąś nadzieję w kontekście przyszłości.

Poza tym nawet te desktopowe kompilacje zachowują zgodność z regularnymi urządzeniami wykorzystującymi system Android. Niewykluczone więc, że pojawi się możliwość – w taki lub inny sposób – zainstalowania Chrome z obsługą rozszerzeń na smartfonie lub tablecie.