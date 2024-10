Huawei ma poważny problem z procesorami. Chodzi o pieniądze

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że chiński gigant zaprzestanie produkcji układów scalonych, w związku ze znaczącymi ograniczeniami, z jakimi musi się mierzyć. Huawei jednak nie zrezygnował z tworzenia własnych procesorów, lecz po raz kolejny okazuje się, że jest to dla niego bardzo dużym wyzwaniem.

Procesor Huawei Kirin 9100 będzie bardzo kosztowny

Na finalną cenę urządzenia składa się bardzo dużo elementów. Jednym z nich jest koszt części potrzebnych do złożenia sprzętu. Procesor to zdecydowanie jeden z najbardziej kosztownych podzespołów, szczególnie w urządzeniach z najwyższej półki. Kirin 9100 również będzie należał do bardzo drogich układów.

Za jedną sztukę chiński producent zapłaci od 1100 do 1300 juanów, co jest równowartością ~615-725 złotych lub ~155-185 dolarów. Oznacza to, że Kirin 9100 będzie droższy od MediaTeka Dimensity 9400 i co najwyżej niewiele tańszy od Snapdragona 8 Gen 4 (może jednak kosztować nawet tyle samo), mimo że pod względem technologicznym ma być daleko w tyle za oboma SoC.

Bo podczas gdy Amerykanie i Tajwańczycy będą produkowali swoje topowe układy z wykorzystaniem 3-nm procesu technologicznego, Huawei ma użyć do tworzenia Kirina 9100 „opracowany w kraju proces n+2/3”, który można uznać za ekwiwalent 5 nm. Do produkcji zostanie wykorzystana litografia głębokiego ultrafioletu (DUV) – zajmie się nią SMIC. To mniej zaawansowane rozwiązanie niż EUV, którego używają TSMC i Samsung.

Całkowity koszt produkcji serii Huawei Mate 70, która zostanie wyposażona w nowy układ Kirin 9100, ma być wyższy o blisko 30% niż koszt produkcji linii iPhone 16. Mimo to Chińczycy nie zamierzają sprzedawać swoich nowych high-endów w wyższych cenach niż Apple.

Huawei ma też problem z jeszcze jednym procesorem

Wysoki koszt produkcji Kirina 9100 zdecydowanie nie jest dla producenta czymś, nad czym można przejść do porządku dziennego bez zająknięcia. Chińczycy na pewno jednak są gotowi ponieść ten koszt, aby umocnić swoją pozycję w segmencie smartfonów.

Równocześnie mają jednak problem z innymi układem – Kirinem przeznaczonym do komputerów i wykorzystującym architekturę ARM, podobnie jak Apple M do Maców i Snapdragony X do laptopów. Jego premiera została przesunięta na pierwszy kwartał 2025 roku, co oznacza, ze dopiero na początku przyszłego roku możemy zobaczyć pierwsze komputery Huawei z własnym procesorem.

W tym przypadku powody opóźnienia nie są znane.