Oto Logitech Pop Icon Keys. Mówią, że to wygodna klawiatura dla (prawie) każdego

Czy da się stworzyć wygodną klawiaturę dla większości użytkowników? Logitech Pop Icon Keys to wynik prób jej zaprojektowania. Wygląda przyjemnie dla oka i ma kilka ciekawych rozwiązań, choć są też pewne braki, które dla części osób mogą okazać się dyskwalifikujące.

Klawiatura Logitech Pop Icon Keys wita się ze światem

Logitech Pop Icon Keys to bezprzewodowa klawiatura, która została zaprojektowana w taki sposób, by odpowiadać jak najszerszemu gronu użytkowników – krótko mówiąc: uniwersalna. Tak przynajmniej przedstawia ją szwajcarski producent.

Projektanci tego urządzenia skupili się przede wszystkim na tym, by oferowało ono komfortowe pisanie – stąd nasadki klawiszy z delikatnymi wgłębieniami, w które wchodzą opuszki palców – coś podobnego widzieliśmy wcześniej w modelu MX Keys kierowanym przede wszystkim do programistów.

Logitech Pop Icon Keys (fot. Logitech)

Zachowana została ogólna stylistyka modelu Pop Keys, ale trzeba zaznaczyć, że tym razem nie mamy już do czynienia z klawiaturą mechaniczną, lecz membranową. Dzięki temu stukanie w klawisze jest praktycznie bezgłośne, co docenią pewnie współlokatorzy. Niektórzy jednak mogą to uznać za minus – podobnie jak brak możliwości regulacji kąta nachylenia/wysokości.

Producent nie zrezygnował również z dodatkowych klawiszy przy prawej krawędzi. Tym razem jednak są cztery (nie pięć) – oznaczone symbolami kółka, trójkąta, rombu i gwiazdki. Można do nich przypisać rozmaite akcje, korzystając z oprogramowania Logi Options+. Dodatkowe funkcje mają też, naturalnie, klawisze F1-F12. Dodatkowo możliwe jest szybkie przełączanie się pomiędzy różnymi trybami działania (i tak na przykład można płynnie przechodzić pomiędzy „pracą” a „rozrywką”).

Logitech Pop Icon Keys (fot. Logitech)

Logitech Pop Icon Keys nie jest klawiaturą pełną, jako że nie ma sekcji numerycznej – kończy się na strzałkach. Zdecydowano się na to, mając na celu maksymalizację mobilności. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na to, że jeden komplet baterii pozwolić ma nawet na 3 lata działania, co może robić wrażenie. Wisienką na torcie jest zaś możliwość równoczesnego parowania nawet z trzema urządzeniami.

Ile kosztuje Logitech Pop Icon Keys? Cena wydaje się akceptowalna

Klawiatura Logitech Pop Icon Keys trafia do sprzedaży właśnie dzisiaj – w cenie 259 złotych. Dostępny jest również zestaw z myszką Logitech Pop Mouse (Pop Icon Combo) za 369 złotych, a to o 49 złotych mniej niż trzeba by zapłacić za oba te urządzenia osobno.

Wspomniana myszka Pop Mouse charakteryzuje się precyzyjnym działaniem, wygodną rolką przewijania SmartWheel, cichym klikaniem (dzięki technologii Silent Touch) oraz 24-miesięcznym czasem działania. Wizualnie dobrze komponuje się z klawiaturą, jako że jest nie tylko utrzymana w podobnym stylu, ale też dostępna w tych samych kolorach.

Producent chwali się również opakowaniami z certyfikatem FSC oraz wykorzystaniem tworzywa sztucznego z recyklingu – jest go od 37% do 70% w zależności od wersji kolorystycznej. Tych ostatnich są do wyboru cztery: fioletowo-biała, grafitowo-zielona, szaro-pomarańczowa i różowo-koralowa.