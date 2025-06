Nowa marka tabletów w Polsce. Wejście z przytupem

Na polskim rynku zadebiutowała nowa marka tabletów. Trzeba przyznać, że weszła z przytupem, bo już na start oferuje aż 7 modeli do wyboru. Nazywa się Oscal i próbuje przekonać do siebie atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości.

Oscal. A co to za jedni?

Oscal to młoda marka, jako że jej historia rozpoczęła się w 2021 roku. Stoi za nią jednak nieco bardziej doświadczony producent – Blackview – którego początki sięgają 2013 roku. W rzeczywistości mówimy bowiem o submarce, co w Chinach jest nierzadko spotykane (wystarczy wspomnieć o Xiaomi i Redmi, Huawei i Honor – choć to już nieaktualne – czy Dreame i Mova).

Firmy Blackview zresztą raczej nie trzeba szerzej przedstawiać, bo jest obecna na polskim rynku nie od wczoraj. Już niebawem powinniśmy też przyzwyczaić się do marki Oscal, która spróbuje zainteresować nas swoją ofertą przystępnych cenowo tabletów o atrakcyjnym designie i solidnej konstrukcji. Takie przynajmniej są zapowiedzi.

Tablety Oscal w Polsce. Jaki wybór na początek?

Najmocniejszy w polskim katalogu tabletów tego producenta jest model Oscal Elite 1 z 12,1-calowym wyświetlaczem IPS o wysokiej rozdzielczości. Ma też na pokładzie niezły procesor MediaTek Helio G99, z którym współpracuje 8 GB RAM. Do tego producent dorzuca modem LTE i całkiem spory akumulator (8800 mAh), który w dodatku można ładować z mocą 33 W. Wydaje się interesującą propozycją do pracy zdalnej i nauki, jak również zastosowań multimedialnych.

Oscal Elite 1 (fot. Oscal)

Dla podobnych grup docelowych, ale nieco uboższe pod względem specyfikacji, są tablety Oscal Pad 100 oraz Oscal Pad 90. Mają ekrany o przekątnej, odpowiednio, 12 i 10,92 cala, budżetowe procesory Unisoc, nie mniej niż 8 GB RAM oraz modemy LTE na pokładzie.

Dalej mamy też Oscal Pad 9 i Oscal Pad 7 – to propozycje dla osób o bardzo niskich wymaganiach, cechujące się obecnością zaledwie 4 GB pamięci operacyjnej. Jest również Oscal Pad 80 z 6 GB RAM, ale bez modemu LTE.

Oscal Pad 9 (fot. Oscal)

Ofertę domyka tablet Oscal Pad 60 Kids – zgodnie z nazwą kierowany do najmłodszych użytkowników. Wyróżnia go kolorowa obudowa, uproszczony interfejs oraz tryb dziecięcy, stanowiący bezpieczną przestrzeń dla pociech.

Oscal Pad 60 Kids (fot. Oscal)

Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie cech poszczególnych urządzeń:

Oscal Elite 1 Oscal Pad 100 Oscal Pad 90 Oscal Pad 9 Oscal Pad 80 Oscal Pad 7 Oscal Pad 60 Kids Wyświetlacz 12,1 cala,

IPS,

2560×1600 pikseli 12 cali,

IPS,

2000×1200 pikseli 10,92 cala,

IPS,

1280×800 pikseli 10,1 cala,

IPS,

1280×800 pikseli 10,51 cala,

IPS,

1920×1200 pikseli 10,1 cala,

InCell,

1280×800 pikseli 10,1 cala,

IPS,

1280×800 pikseli Procesor MediaTek Helio G99

(6 nm; do 2,0 GHz) Unisoc T615

(12 nm; do 2,2 GHz) Unisoc T606

(12 nm; do 1,6 GHz) Unisoc T310

(12 nm; do 2,0 GHz) Unisoc T606

(12 nm; do 1,6 GHz) Unisoc T606

(12 nm; do 1,6 GHz) Allwinner A523

(22 nm; do 1,8 GHz) Pamieć 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8/12 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

128 GB na pliki 4 GB RAM,

128 GB na pliki 6 GB RAM,

256 GB na pliki 4 GB RAM,

128 GB na pliki 4 GB RAM,

128 GB na pliki Łączność 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Akumulator 8800 mAh,

ładowanie do 33 W 9000 mAh,

ładowanie do 18 W 7700 mAh,

ładowanie do 10 W 7700 mAh,

ładowanie do 10 W 8200 mAh,

ładowanie do 10 W 6600 mAh,

ładowanie do 10 W 5100 mAh,

ładowanie do 10 W Aparaty tył: 12 Mpix; przód: 13 Mpix tył: 16 Mpix; przód: 8 Mpix tył: 13 Mpix; przód: 8 Mpix tył: 8 Mpix; przód: 5 Mpix tył: 13 Mpix; przód: 8 Mpix tył: 13 Mpix; przód: 8 Mpix tył: 8 Mpix; przód: 5 Mpix System Android 14 Android 15 Android 14 Android 15 Android 14 Android 14 Android 15 Wymiary i waga 278,5×180,5×7,4 mm;

587 gramów 281,7×177,2×8 mm;

610 gramów 258,1×169,6×8 mm;

523 gramy 242,7×161,5×8,5 mm;

565 gramów 246,7×161,8×9,1 mm;

495 gramów 241,4×159,8×10 mm;

455 gramów 242,7×161,5×8,5 mm;

534 gramy

Dostępność Oscal w Polsce

Ceny tabletów Oscal w Polsce przedstawiają się następująco:

Oscal Pad 1 Elite – 1049 złotych,

Oscal Pad 100 – od 829 złotych,

Oscal Pad 90 – 629 złotych,

Oscal Pad 9 – 499 złotych,

Oscal Pad 80 – 699 złotych,

Oscal Pad 7 – 549 złotych,

Oscal Pad 60 Kids – 449 złotych.

Jak na razie tablety marki Oscal zadebiutowały tylko w jednej sieci sklepów w naszym kraju – Media Expert. To link afiliacyjny. Korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!