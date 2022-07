Amazon Prime Day 2022 – zegarki Apple Watch taniej niż zwykle!

Podczas festiwalu promocji Amazon Prime Day 2022 możemy skorzystać z wielu okazji – między innymi na elektronikę. Jeśli poszukujemy nowego Apple Watcha, to mamy szansę zakupić jeden z modeli w niższej cenie.

Apple Watche taniej podczas Amazon Prime Day

Zegarki z logo nadgryzionego jabłka niechętnie tanieją, więc chcąc nabyć jeden z nich, trzeba wykazać się cierpliwością – oczywiście o ile zależy nam na nieco niższej cenie. Ale jeśli mamy ochotę zakupić starszy model Apple Watcha lub zaopatrzyć się w jego najnowszą generację, to Amazon nam to ułatwi.

Apple Watch Series 3, koperta z aluminium w kolorze srebrnym, z paskiem sportowym w kolorze białym (fot. Apple)

Właśnie taka okazja nadarza się w Amazon Prime Day 2022. Promocje obejmują dwa modele zegarków Apple:

W pierwszym przypadku zapłacimy o 100 złotych mniej (869 złotych), a w drugim – o 200 złotych (1599 złotych).

Jeśli chodzi o Apple Watch Series 3 należy pamiętać, że najnowsza wersja systemu operacyjnego, zaprezentowana na początku czerwca, czyli watchOS 9, nie trafi na zegarki z 2017 roku. Jeśli więc mierzymy się z zakupem, ale zależy nam na obietnicy aktualizacji, to powinniśmy skłonić się ku nowszym edycjom smartwatcha.

Amazon Prime Day 2022 – jak dostać zniżkę?

Żeby być uprawnionym do tańszych zakupów, musimy być subskrybentami usługi Amazon Prime. Kosztuje ona 10,99 złotych na miesiąc lub 49 złotych rocznie. Nie tylko uprawnia ona do korzystania z rabatów podczas wydarzeń takich jak aktualne, ale umożliwia też dostęp do biblioteki filmów i seriali na Amazon Prime Video. Oprócz tego otwiera drogę do odbierania darmowych gier z Amazon Prime Gaming. Jeśli lubimy zbierać bezpłatne tytuły do odpalenia na PC, to trudno przegapić takie okazje – przez krótki czas można podpiąć pod swoje konto Origin takie hity jak Mass Effect: Edycja Legendarna, Need For Speed Heat czy GRID: Legends.

