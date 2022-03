Kupno Apple Watcha 3 może już nie mieć większego sensu

Niewykluczone, że Apple Watch 3 nie otrzyma już dziewiątej wersji watchOS. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że smartwatch wciąż pozostaje w oficjalnej sprzedaży.

Apple Watch 3 jednak bez watchOS 9

Firma z Cupertino chwalona jest za długie wsparcie swoich produktów, ale nie jest ono wieczne. Z czasem każdy Mac, iPhone, iPad czy Apple Watch jest usuwany z listy wspieranego sprzętu, co nie powinno nikogo dziwić. Nowsze systemy operacyjne to często większe wymagania i funkcje, które nie mogą być obsługiwane przez przestarzałe podzespoły.

W przypadku bohatera tego tekstu, czyli Apple Watcha series 3, problemy z nowym oprogramowaniem pojawiały się już w zeszłym roku. watchOS 8 nie działał równie sprawnie jak na nowszych modelach smartwatchy, a dodatkowo występowały błędy związane z procesem instalacji nowego oprogramowania.

W zeszłym roku było wyraźnie widać, że Apple Watch 3 niekoniecznie jest dobrym wyborem, gdy chcemy posiadać najnowszą wersję watchOS. W związku z tym, wówczas niektórzy wskazywali, że ten model niebawem zostanie wykreślony z listy wsparcia wraz z wydaniem watchOS 9.

Apple Watch 3 wciąż jest sprzedawany (fot. Apple)

Według analityka Ming-Chi Kuo, któremu zawdzięczamy już wiele sprawdzonych informacji dotyczących planów zespołu Tima Cooka, Apple ma wycofywać Watcha series 3 w tym roku. Nie chodzi jednak tylko o wyrzucenie go ze sklepu, ale również o brak aktualizacji do watchOS 9.

Należy mieć na uwadze, że nie mamy do czynienia z informacjami oficjalne potwierdzonymi przez Apple. Na to musimy poczekać najprawdopodobniej do konferencji WWDC, która odbędzie się w okolicach lata tego roku. Mimo wszystko, scenariusz przedstawiony przez Ming-Chi Kuo wydaje się jak najbardziej prawdopodobny.

Apple Watch 3 – czy warto go jeszcze kupić?

Niebawem od premiery Watcha series 3 minie 5 lat. Tak, ten model został zaprezentowany w 2017 roku i wciąż pozostaje w oficjalnej dystrybucji. Obecnie jest najtańszym smartwatchem w ofercie Apple i jego ceny startują od 999 złotych.

Apple Watch 3 może więc wydawać się dobrym wyborem dla użytkownika, który chce mocniej wejść w świat Apple bez wydawania dużych pieniędzy. Jeśli jednak informacje przedstawione przez Kuo się potwierdzą, to smartwatch znacząco straci na atrakcyjności.

Osoby, które teraz kupią Watcha series 3, mogą otrzymać urządzenie ze wsparciem krótszym niż rok. Pozostaną więc ze smartwatchem, który nie będzie otrzymywał większych aktualizacji, a przecież wcale nie kosztował tak mało – 999 złotych za podstawowy wariant to jednak dość pokaźna suma, gdy pod uwagę weźmiemy urządzenia konkurencji.