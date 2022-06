Amazon oszalał! 30 gier za darmo. I to jakich!

Jeff Bezos najwyraźniej oszalał. W ciągu najbliższego miesiąca, gracze odbiorą aż 30 różnorodnych produkcji za darmo. Tak, nie pomyliłem się – 30 darmowych gier. Widząc taką liczbę spodziewałem się ładnie zapakowanego śmietnika, lecz nie tym razem. Subskrybentów Prime Gaming czeka niesamowita uczta.

Z jakiej okazji Jeff Bezos postanowił rozdać graczom aż 30 różnorodnych pozycji? To bardzo proste. 12 i 13 lipca 2022 roku odbędzie się tak zwany Prime Day. Są to wyjątkowe dni dla subskrybentów Amazon Prime, ponieważ w tym okresie to dla nich pojawi się mnóstwo unikatowych ofert w najpopularniejszym sklepie wysyłkowym na całym świecie.

W ramach podbudowy i odliczania do Prime Day, pierwsze 24 gier zostanie udostępnionych przez Amazon już 21 czerwca. Gracze będą mogli je przypisać do swoich kont do 13 lipca. Są to w większości zasłużone już gry niezależne, które zdecydowanie warto mieć w bibliotece współczesnego gracza. Spójrzmy tylko na ich listę.

10 Second Ninja X,

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure,

Addling Adventures,

Bang Bang Racing,

Clouds & Sheep 2,

Death Squared,

Fatal Fury Special,

Giana Sisters: Twisted Dreams ,

, Gone Viral,

HUE,

Manual Samuel,

Metal Slug 2 ,

, Metal Unit,

Pumped BMX Pro,

Puzzle of the Year — 10 Pack,

Rain World,

Road Trip — 3 Pack,

Samurai Shodown II,

Serial Cleaner ,

, The Crow’s Eye,

The Darkside Detective,

The King of Fighters 2000,

The King of Fighters 2002,

The Metronomicon: Slay the Dance Floor.

Amazon nie żartuje. Naprawdę odbierzemy aż 30 gier za darmo! (źródło: Prime Gaming)

Ostatnie 6 gier – same hity od Amazon

Celowo zostawiłem sobie ostatnich 5 gier na koniec, ponieważ te odbierzemy właśnie 12 i 13 lipca 2022 roku. Jedna z nich pojawia się za darmo zaledwie 4 miesiące po swojej oryginalnej premierze. Jest to fenomenalne GRID Legends, za które ogrom fanów wyścigów od Codemasters zapłaciło ponad 300 złotych! Cierpliwość zdecydowanie popłaca, ponieważ subskrybując Amazon Prime Gaming, możecie odebrać je w lipcu bezpłatnie.

Oprócz tego, czekają na nas dwa potężne klasyki od Electronic Arts oraz trzy pozycje z uniwersum Star Wars. Rzućmy okiem na kompletną listę:

GRID Legends ,

, Need for Speed: Heat ,

, Mass Effect: Legendary Edition ,

, Star Wars: Jedi Knight – Jedi Academy ,

, Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast ,

, Star Wars: Republic Commando.

Powiem krótko – coś niesamowitego. Jeśli tylko macie komputer do grania, Amazon właśnie zafundował Wam wakacje pełnie niezapomnianych wrażeń. Trudno powiedzieć coś negatywnego o tak świetnej ofercie – dla każdego coś miłego!