Nowy smartwatch Amazfit pokazany. Pewnie Cię zachwyci

Amazfit Cheetah 2 Pro to nowy smartwatch dla wymagających użytkowników. Producent obiecuje wysoką precyzję pomiarów.

Amazfit Cheetah 2 Pro ma spodobać się nawet zaawansowanym biegaczom

W ofercie firmy znajdziemy zarówno tanie urządzenia, przykładowo Amazfit Active 2 czy Amazfit Bip 6, jak i sprzęt dla profesjonalistów – Amazfit T-Rex 3 Pro. Najnowszy model jest z tej drugiej kategorii. Otóż seria Cheetah – jak twierdzi Amazfit – to sportowe zegarki dla ambitnych i zaawansowanych biegaczy.

Amazfit Cheetah 2 Pro wyposażony jest w 1,32-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i maksymalnej jasności 3000 nitów. Chroni go szkło szafirowe. Z kolei otaczający go bezel jest plastikowy. Pozostałe elementy obudowy wykonane są ze stopu tytanu, a przyciski są aluminiowe. Wymiary koperty wynoszą 48 x 48 x 13,2 mm, a jej waga to niecałe 46 g. Wypada wspomnieć o klasie wodoszczelności 5 ATM.

Akumulator o pojemności 540 mAh pozwala na pracę do 20 dni przy umiarkowanym użytkowaniu. Amazfit wspomina jeszcze o typowym planie treningowym, który ma obejmować 5-6 sesji tygodniowo, w tym jedno długie wybieganie – wówczas najpewniej po około tygodniu trzeba będzie sięgnąć po ładowarkę. W trybie treningu z włączonym GPS czas pracy sięga maksymalnie 29 godzin. Ładowanie trwa około 2 godzin.

Amazfit Cheetah 2 Pro oferuje wysoką dokładność zbieranych danych. Zegarek ma GPS o podwójnej częstotliwości, a producent chwali się spolaryzowaną kołowo anteną, która w połączeniu z technologią PDR (Point Dead Reckoning) umożliwia wyznaczenie pozycji i ruchu biegacza nawet przy zakłóconym lub przerwanym sygnale satelitarnym. Nie zabrakło możliwości tworzenia tras i map offline.

Świetnie, również w trakcie treningów, ma radzić sobie czujnik tętna. Biegacz może personalizować widoki danych, wybierając dokładnie te parametry, które chce śledzić podczas biegów spokojnych, tempowych, progresywnych czy interwałowych, natomiast po treningu użytkownik pozna swój próg mleczanowy, maksymalny pułap tlenowy oraz optymalne strefy treningowe. Co ciekawe, Amazfit Cheetah 2 Pro potrafi wyświetlać aktualizowany w czasie rzeczywistym czas przekroczenia linii mety.

Oczywiście zegarek sprawdzi się nie tylko w trakcie biegania. Na pokładzie mamy ponad 170 dyscyplin, w tym ćwiczenia wytrzymałościowe, funkcjonalne i siłowe. Ponadto tryb treningu siłowego – jak już przyzwyczaiły nas inne smartwatche Amazfit – rozpoznaje wybrane ćwiczenia, wskazuje aktywowane mięśnie i ocenia jakość sesji.

Amazfit Cheetah 2 Pro monitoruje sen, poziom stresu, tętno w ciągu całego dnia, temperaturę skóry, zmienność rytmu serca (HRV), zmęczenie treningami w krótkim i długim horyzoncie oraz stara się przewidzieć czas regeneracji. Ma wbudowane plany pozwalające na lepsze przygotowanie się do m.in. półmaratonów i maratonów oraz oferuje trenera AI.

Zegarek można też parować z akcesoriami Amazfit, takimi jak Helio Strap czy Helio Ring, a także z urządzeniami innych marek. Zaletą jest możliwość prowadzenia rozmów – Cheetah 2 Pro ma wbudowany głośnik i mikrofon. Zapewnia też NFC z obsługą płatności zbliżeniowych.

Amazfit Cheetah 2 Pro – cena i dostępność

Mam dwie wiadomości i zacznę od tej złej. Amazfit Cheetah 2 Pro nie jest tani – smartwatch został wyceniony na 1990 złotych. Jeśli chodzi o dobrą wiadomość, to urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w Polsce.