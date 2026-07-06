Nowe abonamenty w Legimi. Jest taniej i więcej

W ofercie Legimi pojawiły się trzy nowe plany subskrypcyjne z limitem, które obejmą teraz więcej niż tylko e-booki. Atrakcyjna jest też cena abonamentów.

Legimi oferuje teraz nowe plany z audiobookami

Legimi to polska platforma subskrypcyjna oferująca dostęp do e-booków oraz audiobooków. Dotychczas abonament dostępny był w dwóch głównych wariantach – bez limitu na książki elektroniczne i audiobooki oraz z miesięcznym limitem stron, który obejmował wyłącznie e-booki. Teraz sytuacja zmienia się, bo w nowych planach ujęto także audiobooki.

Do dyspozycji użytkowników Legimi przekazano trzy nowe propozycje limitowane:

ebooki + audiobooki 300 za 14,99 złotych miesięcznie, obejmujący 300 stron czytania lub 8 godzin słuchania – dostęp na dwóch urządzeniach,

ebooki + audiobooki 1000 za 19,99 złotych miesięcznie, obejmujący 1000 stron czytania lub 26 godzin słuchania – dostęp na trzech urządzeniach,

ebooki + audiobooki 2000 za 34,99 złotych miesięcznie, obejmujący 2000 stron czytania lub 53 godziny słuchania – dostęp na trzech urządzeniach.

W przypadku każdego nowego planu niewykorzystany limit przechodzi na kolejny miesiąc. Użytkownik może też wygodnie przełączać się pomiędzy wersją e-book a audiobookiem.

Co ważne, aktywni abonenci pakietów z limitem stron otrzymują automatyczną aktualizację planów, w tym zyskują dostęp do audiobooków wraz z przeniesieniem limitów oraz – jak zaznaczyła firma – bez dodatkowych opłat i z zachowaniem wcześniejszych cen.

Cennik Legimi – nowe plany z limitem i audiobookami (źródło: Legimi)

Wspomnę, że w przypadku planów bez limitu obecne ceny prezentują się następująco:

ebooki + audiobooki bez limitu za 49,99 złotych na słuchanie i czytanie bez limitu,

ebooki bez limitu 45,99 złotych na czytanie bez limitu.

Plany subskrypcyjne Legimi bez limitu (źródło: Legimi)

Zasady i zmiany w abonamentach Legimi

Jak twierdzi portal Świat Czytników, decydując się na abonament Legimi z limitem można wybrać dowolne urządzenia, na jakich chce się korzystać z książek. Na stronie zaznaczono jednak, że możesz czytać i słuchać na 3 dowolnych urządzeniach (np. czytniku i 2 smartfonach). Kupując pakiet z limitem zyskujesz treści dla posiadaczy kart bibliotecznych. Podkreślę również, że Legimi nie obsługuje czytników Kindle.

Warto wspomnieć, że w listopadzie 2023 roku Legimi podniosło ceny abonamentu do 49,99 złotych miesięcznie za e-booki bez limitu i 54,99 złotych miesięcznie za e-booki i audiobooki bez limitu. Z kolei w październiku 2024 roku Legimi wdrożyło zmiany obejmujące tzw. Katalog Klubowy, w którym znalazły się książki wymagające przekazania dodatkowej opłaty.