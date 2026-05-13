Nowy zegarek Amazfit. Dla hardkorowych biegaczy

Nie minął jeszcze nawet miesiąc od dnia, w którym na rynku zadebiutował smartwatch Amazfit Cheetah 2 Pro. Tymczasem producent serwuje nam zegarek Amazfit Cheetah 2 Ultra. O ile ten pierwszy był kierowany przede wszystkim do miejskich i stadionowych biegaczy, tak Ultra ma zaspokoić potrzeby miłośników aktywności w bardziej wymagającym terenie.

Co oferuje Amazfit Cheetah 2 Ultra i czym różni się od wersji Pro?

Gotowość do działania w terenie objawia się między innymi solidniejszą konstrukcją, która w całości została wykonana z tytanu klasy 5 (podobnie jak cztery fizyczne przyciski) i pomyślnie przeszła testy militarne. Do tego dochodzą: szybszy procesor, dwa razy więcej pamięci (64 GB) i akumulator, który wytrzymuje około dwa razy dłużej niż w modelu z dopiskiem Pro (do 60 godzin w trybie GPS i 30 dni przy normalnym użytkowaniu).

Tak długi czas pracy sprawia, że ważący 52 gramy zegarek sportowy bez problemu może sprawdzić się nawet na nadgarstku górskiego ultramaratończyka. Szczególnie że oferuje zaawansowane funkcje nawigacyjne zapewniane przez GPS z dwiema antenami, kolorowe mapy topograficzne offline oraz szczegółowe dane na temat trasy (między innymi o podejściach i zejściach).

Amazfit Cheetah 2 Ultra (fot. Amazfit)

Chociaż sama konstrukcja jest minimalnie mniejsza (zamiast 48 mm ma 47,4 mm), to wyświetlacz jest wyraźnie większy – ma nie 1,32, lecz 1,5 cala. Niezmiennie jest to panel AMOLED o jasności sięgającej 3000 nitów, dzięki czemu nawet w wyjątkowo słoneczne dni powinien zapewniać doskonałą widoczność i czytelność. Ekran jest chroniony szkłem szafirowym.

Co jeszcze oferuje Amazfit Cheetah 2 Ultra? Ano między innymi dwukolorową latarkę, rozbudowane tryby treningu i regeneracji dla biegaczy, komplet podstawowych funkcji monitorujących zdrowie i aktywność, a także NFC do płatności zbliżeniowych (w systemie Zepp Pay) oraz 64 GB pamięci na mapy i utwory muzyczne – do słuchania bez telefonu.

Amazfit Cheetah 2 Ultra (fot. Amazfit)

Ile kosztuje smartwatch Amazfit Cheetah 2 Ultra?

Amazfit Cheetah 2 Ultra lada moment będzie dostępny w polskich sklepach. Jego cena wyniesie 2599 złotych, a w pudełku – poza samym urządzeniem – znajdziesz dwa paski: silikonowy i nylonowy. Dla porównania: model Cheetah 2 Pro jest o ponad 600 złotych tańszy.