Oszczędziliśmy miliardy złotych. Allegro Smart! obchodzi urodziny – możesz zgarnąć nagrody

Allegro Smart! to program, dzięki któremu zaoszczędziliśmy już łącznie ponad 13 miliardów złotych. Właśnie obchodzi kolejne urodziny, a to okazja, by zaoszczędzić jeszcze więcej lub zgarnąć jakąś świetną nagrodę. Oto, co musisz wiedzieć.

Urodzinowa loteria Allegro Smart! – do wygrania kasa, smartfony i hybrydowe BMW

Program Allegro Smart! obchodzi kolejne urodziny i z tej okazji organizowana jest specjalna loteria. Do wygrania jest 27500 kuponów o wartości 100, 50 lub 25 złotych – do wydania na zakupy. Do tego co tydzień można zgarnąć 5 tysięcy złotych i smartfony marki Samsung, a w finale przewidziano dwie nagrody główne: 200 tysięcy złotych i hybrydowy samochód BMW X1 xDrive25e.

Jakie są zasady? Po pierwsze: trzeba mieć aktywny pakiet Smart! i wyrazić zgodę na stronie loterii. Jeśli korzystasz z darmowej wersji – otrzymasz 1 los, jeśli aktywujesz roczny pakiet – 2 losy, a jeśli masz już roczny pakiet – 3 losy. Kolejne losy (od 1 do 4) otrzymasz za:

zakupy od jednego sprzedającego za minimum 100 złotych (2 punkty),

zakupy od jednego sprzedającego za minimum 150 złotych (4 punkty),

zakupy w aplikacji (1 punkt),

płatność z Allegro Pay (1 punkt),

dostawę Allegro Delivery (1 punkt).

Każdy zdobyty los to szansa na nagrodę. Cała akcja trwa zaś do 10 listopada 2024 roku.

Ile zaoszczędziliśmy już dzięki Allegro Smart!?

Łącznie dzięki Allegro Smart! użytkownicy zaoszczędzili już ponad 13 miliardów złotych na dostawach. Tym świetnym wynikiem właściciele najpopularniejszej platformy e-commerce w Polsce pochwalili się w ostatniej notce prasowej. Abonament uprawniający do darmowej wysyłki i zwrotów, a także dający dostęp do specjalnych ofert i zniżek jest oferowany klientom od ponad 6 lat i w tym czasie przyciągnął do siebie przeszło 6 milionów osób.

Wiesz, ile zaoszczędził rekordzista? Allegro podaje, że ponad 200 tysięcy złotych. Na uzyskanie takiego wyniku potrzebował nieco ponad sześciu lat i najpewniej niezliczonej liczby zamówień (choć o tym już biuro prasowe nie wspomina). I choć jest to ewenement, to oszczędności dla przeciętnego Kowalskiego także są niemałe – oficjalne dane mówią, że średnio jest to 600 złotych rocznie – nieźle jak na abonament kosztujący 59,90 złotych za 12 miesięcy.

A jeśli Ty też korzystasz z tego pakietu i zastanawiasz się, ile konkretnie Tobie udało się zaoszczędzić, to możesz to w łatwy sposób sprawdzić pod tym adresem (trzeba tylko być zalogowanym na koncie Allegro). Jeżeli masz ochotę, to – śmiało – podziel się swoim wynikiem w komentarzu.

Z ciekawostek Allegro podaje też, że abonenci Smart! najczęściej robią zakupy między 10.00 i 12.00 oraz od 20.00 do 22.00. W ciągu miesiąca przeciętny użytkownik składa 6 zamówień, najczęściej z kategorii dom i ogród, supermarket lub zdrowie i uroda. Od dwóch lat z darmowych dostaw można korzystać także na platformie Allegro Lokalnie i tam najpopularniejszymi kategoriami są gry na konsole, smartfony oraz klocki.