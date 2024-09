Allegro Pay zapłacisz też w… sklepie stacjonarnym

Najpopularniejszy w Polsce serwis e-commerce uruchomił listę oczekujących na kartę Allegro Pay. Dzięki niej w przyszłości będziemy mogli opłacać zakupy w sklepach stacjonarnych z odroczonym terminem spłaty. W jaki sposób ma działać nowa usługa?

Allegro będzie miało swoją kartę płatniczą

Allegro Pay to usługa działająca u wszystkich użytkowników platformy od września 2021 roku. Zasada działania jest prosta – robisz zakupy na platformie Allegro i płacisz za nie z pomocą tej opcji. W ten sposób odraczasz termin swojej płatności. Dług wygodnie spłacasz za pomocą wybranej metody w ciągu 30 dni.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

1 czerwca 2024 roku usługa Allegro Pay przeszła sporo zmian w związku ustawą nakładającą na wybrane podmioty obowiązek weryfikowania, czy dany użytkownik zastrzegł swój numeru PESEL.

Jakiś czas temu pojawiły się też wieści, że popularny w Polsce serwis e-commerce może pracować nad własną kartą płatniczą. Teraz można już śmiało potwierdzić te informacje, bo na platformie Allegro odblokowano możliwość zapisywania się na listę osób zainteresowanych uzyskaniem takowej karty. Ma ona umożliwić dokonywanie płatności w dowolnym sklepie – również stacjonarnym.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Z Allegro Pay zapłacisz w sklepie stacjonarnym

Wydawana w przyszłości karta ma być dostępna zarówno w formie wirtualnej, jak i tradycyjnej – plastikowej. Niestety, wniosek o wydanie może póki co złożyć ograniczone grono użytkowników, które ma być sukcesywnie rozszerzane. Warunkiem złożenia wniosku o wydanie karty jest posiadanie aktywnej usługi Allegro Pay oraz pozytywne przejście przez proces zamawiania karty.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Ze strony usługi można dowiedzieć się, że to użytkownik samodzielnie dokona wyboru, z jakiej karty będzie korzystał – wirtualnej czy plastikowej. Karta pozwoli na korzystanie ze środków dostępnych w Allegro Pay, poza serwisem e-commerce. Czas na spłatę zadłużenia wyniesie 30 dni z RRSO 0%. Dług można będzie też podzielić na raty do pokrycia w czasie od 2 do 20 miesięcy z RRSO 29,89% lub do 30 miesięcy z RRSO 23,46%.

Jak donosi portal Cashless.pl, fintech prawdopodobnie będzie wytwarzał karty przy współpracy z Planet Play z grupy ITCard. Z kolei logiem widniejącym na dokumencie najpewniej będzie Visa. Informacje te jednak nie są jeszcze pewne.