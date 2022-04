Kolejny ciekawy gadżet do tabletu – etui z obrotową opaską do Galaxy Tab S8

Samsung przygotował kolejne, ciekawe akcesorium do swoich urządzeń. Tym razem do oferty producenta dołączyło etui Galaxy Tab S8 Swivel Strap Cover (EF-GX700) z obrotową opaską do tabletu Galaxy Tab S8. Dlaczego to stosunkowo proste rozwiązanie to rewelacyjny pomysł?

Producenci elektroniki od lat prześcigają się w tworzeniu dodatków, które mają zwiększyć atrakcyjność ich sprzętu albo znacząco ułatwić korzystanie z nich w codziennym życiu. W tym wyścigu bierze udział również Samsung, który w nowym etui do tabletu Galaxy Tab S8 umieścił kilka ciekawych oraz bardzo praktycznych rozwiązań. Można w nim mocować rysik S Pen oraz dzięki obudowie swobodnie obracać urządzeniem.

Niezwykle praktyczne etui

Etui Samsung Galaxy Tab S8 Swivel Strap Cover (EF-GX700) ma wiele ciekawych rozwiązań, które pozwolą w pełni cieszyć się z możliwości i potencjału urządzenia. Największą i najbardziej praktyczną rzeczą jest pasek zamontowany na obrotowej platformie z tyłu case’a. Ten funkcjonalny element zostanie szczególnie doceniony przez osoby, które z tym tabletem pracują. Coraz więcej z tych urządzeń jest wykorzystywanych przez kurierów, którzy z ich użyciem prowadzą ewidencję wydawania paczek, a także zbierają podpisy.

źródło: Samsung

Rozwiązanie to może pomóc również osobom, pracującym w korporacjach i przygotowującym pełne zestawienia finansowe, które można prezentować w różnych zakresach. Teraz można będzie ustawić odpowiednie filtry, obrócić urządzenie do swojego rozmówcy, aby pokazywać mu wszystko na bieżąco. Wszystko to bezpiecznie trzymając tablet jedną ręką, bez obawiania się, że bez asekuracji wypadnie i się stłucze (do czego nikt świadomie nie chciałby dopuścić).

Inne zalety Swivel Strap Cover

Projektanci nowego etui dodali również inne praktyczne rozwiązania do Swivel Strap Cover. Samsung zdołał zapewnić też możliwość mocowania rysika S Pen, który w bardzo estetyczny sposób może być chowany w tylnej części obudowy. System, w którym przygotowano zaczep, wygląda bardzo solidnie i powinien pracować bardzo płynnie, dzięki czemu niemal do zera zniwelowano ryzyko zacięcia się (utknięcia) rysika.

Nowe etui na ten moment jest dedykowane do tabletu Galaxy Tab S8, jednak osoby będące fanami marki zauważyły, że może ono pasować również do poprzedniego modelu, czyli Galaxy Tab S7. Wcześniejsza generacja ma identyczne wymiary, więc też powinna idealnie mieścić się w etui.

Opaski w Swivel Strap Cover są wymienne, zatem poza praktycznym aspektem dochodzi jeszcze walor estetyczny. Na rynku amerykańskim etui dostępne jest w czarnym oraz białym kolorze. Producent umożliwił jednak dobranie oddzielnie dodatkowych pasków w różnych barwach i wzorach.

Nowe etui na tę chwilę nie jest dostępne w Polsce. W Stanach Zjednoczonych cena na stronie producenta to 79,99 dolarów, co jest równowartością ~350 złotych.